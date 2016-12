Responsabilul cu gunoaiele îşi face loc cu coatele în viaţa noastră. Uneori, îi simţim respiraţia în ceafă, motiv pentru care îl sfătuim să nu mai mănânce usturoi în cantităţi industriale. În condiţiile în care tot mai mulţi indivizi îşi prezintă viaţa la televizor, responsabilul cu gunoaiele joacă un rol aberant de important. În centrul atenţiei opiniei publice se situează divorţurile. Desigur, mult mai spectaculoase decât cumetriile autohtone, în ciuda faptului că şi acestea se încheie cu cafturi în serie. Responabilul cu gunoaiele s-a specializat în materie de divorţuri. Practic, pe acest subiect, nu are rival. Poate din prea multă plictiseală, miliardarii patriei se dau în spectacol fără jenă pe sticlă. În loc să se ascundă în bălării, cum era firesc să se întâmple, miliardarii lui peşte îşi spală rufele în văzul lumii! Într-o astfel de situaţie, model de viaţă şi luptă revoluţionară, responsabilul cu gunoaiele este de-a dreptul fericit. În fine, poate să-şi etaleze talentul dedicat bârfei de doi lei. Abia aşteaptă să înceapă confruntarea dintre beligeranţi! Se ştie că, în materie de divorţ, în ce priveşte rezultatul final, comportamentul mizerabil poate fi decisiv. Responsabilul cu gunoaiele cunoaşte situaţia în ansamblu a unui cuplu. În funcţie de caracteristicile disputei, combatanţii gândesc o anumită tactică. Unii obişnuiesc să ascundă gunoiul sub preş. Să recunoaştem, un obicei idiot, care atestă proasta creştere a subiectului. Într-o astfel de situaţie, în funcţie de gravitate, intervine responsabilul cu gunoaiele. Dumnealui este de părere că gunoaiele trebuie să circule, incluzând în această categorie şi bârfa de doi lei. Deloc întâmplător, personajul nostru cară gunoiul dintr-un loc în altul. De regulă, când e vorba de divorţ, responsabilul preferă cuplurile pricopsite. Divorţul bogătanilor seamănă tot mai mult cu o telenovelă. Zilele trecute, doi pricopsiţi ai patriei, EA şi EL, s-au cotonogit pentru câteva acareturi de nimic. Prompt, ca şi cum ar fi conectat la 112, responsabilul cu gunoaiele îşi face simţită prezenţa în teritoriu. Iniţial, asistenţa a fost convinsă că individul este un negociator pus să-i împace pe cei care nu mai vor să mai fie soţ şi soţie. Eroare. Responsabilul cu gunoaiele are o misiune fixă. Să toarne gaz peste foc. Dacă e criză de gaz, să-i îmbârlige. Dacă e o criză morală, să-i învrăjbească până în pânzele albe, ca staţie terminus. Până la partaj, să-i aducă în sapă de lemn. Responsabilul cu gunoaiele, mă refer, desigur, la cele morale, nu se lasă până nu-i trimite pe toţi acasă... Când vrea să grăbească sfârşitul unui cuplu de miliardari, după cum îi bate inima de repede, îşi etalează gunoaiele din dotare. Chit că cele mai multe dintre ele sunt pure invenţii. Responsabilul cu gunoaiele îşi construieşte fericirea personală de a cleveti pe nefericirea altora...