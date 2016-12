Restabilirea încrederii în economie, urgentă!

Reclădirea încrederii în economie este esenţială în prezent şi este nevoie de buna colaborare a factorilor politici, economici şi sociali, a declarat ieri guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. \"Acest aranjament (de finanţare externă - n.r.) nu este numai necesar, pentru această perioadă, dar şi unul bun. Prevederile acordului de finanţare externă sînt cele de care avea nevoie România. Cu această bază vom continua creşterea economică şi vom asigura macrostabilitatea ţării\", a afirmat Isărescu. Partizan al reclădirii încrederii şi depăşirii elementelor de panică excesivă sau de pesimism nejustificat, s-a arătat a fi şi preşedintele Senatului, Mircea Geoană, care a precizat expres că banca centrală are în continuare rolul crucial „de a fi îngerul păzitor al economiei româneşti”. \"Considerăm că BNR are în continuare un rol tot mai important în a fi îngerul păzitor al economiei noastre, din punctul de vedere al principalilor parametri, inclusiv al stabilităţii preţurilor. În acelaşi timp, sîntem îngrijoraţi de faptul că încercarea de a evita o contracţie masivă a economiei este încă sub semnul întrebării şi riscul de aterizare dură este încă prezent\", a afirmat preşedintele Senatului. El a salutat decizia BNR din 31 martie, de a disponibiliza o parte importantă a resurselor destinate creditării economiei, prin eliberarea rezervelor minime obligatorii ale pasivelor în valută mai mari de doi ani, echivalînd cu aproape 1 miliard de euro. Trebuie monitorizată însă repornirea creditării, care nu trebuie să ducă la repetarea condiţiilor ce au generat actuala criză şi să se acorde o mare atenţie calităţii creditelor acordate. Banii de la FMI trebuie să ducă la îmbunătăţirea ratingurilor de ţară pentru România sau a performanţelor macroeconomice pentru ca ţelul împrumutului să fie atins, altfel ne vom alătura altor ţări central-europene care au eşuat.