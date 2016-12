Restanţe de 20 de ani în sistemul de educaţie

Reprezentanţii Asociaţiei EDU CER consideră, în urma unui raport de monitorizare privind evoluţia sistemelor de educaţie şi formare profesională din ultimele şase luni, că restanţele acumulate de 20 de ani la aceste domenii nu au fost recuperate de noua conducere a Ministerului Educaţiei. Cu privire la Legea Educaţiei Naţionale (LEN), proiectul acestei legi esenţiale a fost înaintat Parlamentului abia la 12 aprilie 2010, cu o „întârziere fatală şi inexplicabilă”, în opinia reprezentanţilor EDU CER. Aceştia sunt de părere că membrii Comisiei de Învăţământ a Senatului, camera decizională, au plecat în vacanţă, „îngropând proiectul pentru cine ştie cât timp\", după ce au analizat doar 66 de articole din 330, într-o lună. În ceea ce priveşte eficientizarea sistemului, în ciuda crizei economice şi a necesităţii absolute pentru reducerea birocraţiei, nu au existat paşi decisivi pentru aplicarea finanţării „per capita” în învăţământul preuniversitar, în reducerea personalului supradimensionat din minister, structurile subordonate, din unele unităţi şcolare, în interzicerea cumulurilor de salarii bugetare, în reducerea cheltuielilor materiale nejustificate, în transformarea structurilor subordonate ministerului în entităţi autofinanţate, funcţionând pe baze contractuale, reducerea numărului de ore la cinci pe zi - în preuniversitar. Proiectarea unui nou Curriculum Naţional este restanţa cea mai importantă a actualei conduceri a Ministerului Educaţiei, potrivit EDU CER. „De 20 de ani nu suntem în stare să proiectăm un curriculum flexibil, adecvat particularităţilor elevilor, pieţei muncii globalizate, noilor provocări ale evoluţiei economiei şi societăţii. Vina principală o poartă Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, care nu este capabil, în ciuda salariilor bugetare pe care le încasează, să se achite de principala sarcină”, se arată în raportul EDU CER. De asemenea, reprezentanţii Asociaţiei mai sunt de părere că vinovat de această situaţie este şi ordonatorului principal de credite, Ministerul Educaţiei, „care nu stabileşte standarde de calitate şi de eficienţă, de îndeplinirea cărora să fie condiţionată eliberarea salariilor”.