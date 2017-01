Restanţe politice pe 2007

Politicienii au rămas cu proiecte nefinalizate după un an de zile. În Parlament sînt legi peste care s-a aşternut praful, iar şeful statului mai are doar cîteva zile pentru a da avize extrem de importante. Cel mai disputat, discutat şi analizat proiect legislativ din 2007, cel a votului uninominal, este în continuare în Parlament. Toate partidele l-au susţinut, la nivel declarativ, dar iată că nu a fost să fie. După ce Guvernul şi-a asumat răspunderea pe un astfel de proiect privind introducerea uninominalului, s-a decis că legea este neconstituţională. Şi uite aşa s-a întors pentru dezbateri în Parlament. Un lucru este cert: aleşii trebuie să mărească viteza de lucru. Pînă la localele din 2008 mai este doar o jumătate de an. O altă lege veterană în Parlament este cea privind statutul minorităţilor. Promulgarea ei a fost asumată de Alianţa DA, atunci cînd UDMR a fost cooptată la guvernare. Condiţiile comunităţii maghiare, considerate de unii a fi pretenţii separatiste, fac ca legea să zacă de doi ani la comisia de specialitate. Şi nici şanse să fie adoptată prea curînd nu sînt. Alte discuţii îndelungate au fost purtate şi cu privire la regulamentul intern al celor două Camere, şi în care erau prevăzute sancţiuni pentru absenteism. După cîteva termene depăşite, problema a rămas să fie tranşată în 2008. În ceea ce-l priveşte pe Traian Băsescu, preşedintele are două decizii importante de luat în cele cîteva zile rămase din 2007: să semneze decretul sau să refuze numirea Noricăi Nicolai la Ministerul Justiţiei şi să promulge sau nu legea bugetului pe 2008. Dacă nu o va face, le trecem şi pe acestea tot la restanţe.