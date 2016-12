Restanţe portocalii la încălzirea Constanţei

Reducerile bugetare impuse autorităţilor locale de Guvernul condus de Boc şi piedicile legislative puse pentru a îngreuna activitatea acestora sunt doar câteva din problemele pe care primăriile de altă culoare politică le întâmpină. În încercarea pedeliştilor de a duce la sapă de lemn autorităţile locale care nu sunt conduse de primari PDL, Guvernul Boc găseşte mereu variantele prin care loveşte mai ales în locuitorii oraşelor neportocalizate. Municipiul Constanţa se află de mult pe agenda Guvernului Boc, nu pentru ca administraţia locală să fie susţinută, ci pentru a fi decredibilizată. Una din metodele folosite de Boc este aceea a îndatorării municipalităţii. După cum bine se ştie, subvenţia la căldură este susţinută atât de autoritatea locală, cât şi de Guvern. Dacă la nivelul municipalităţii constănţene problema subvenţiei a fost rezolvată în fiecare an, în ceea ce priveşte cota Guvernului, aflăm că oraşul Constanţa are de primit peste 34 de milioane de lei pentru anii 2008, 2009 şi 2010. „La încălzire şi energie termică, Guvernul Boc este restant către municipiul Constanţa cu 22 de milioane de lei, numai pentru anul 2010, dar dacă adunăm şi restanţele din 2008 şi 2009, ajungem la 34 de milioane de lei. Noi trebuie să alocăm din bugetul local pentru ca, ulterior, să primim de la Guvern. Pot să vă spun că Primăria Constanţa şi-a achitat, nu doar la zi, ci şi în avans obligaţia de subvenţie. Pe mine mă sună directorul de la CET şi mă roagă să le dăm banii în avans pentru a-şi putea cumpăra combustibilul în fiecare an”, a declarat directorul Direcţiei financiare din cadrul Primăriei Constanţa, Marcela Frigioiu. Nu de acelaşi tratament indiferent din partea Guvernului au parte şi oraşele ale căror primari sunt de la PDL. „Oraşul Braşov, condus de un pedelist, primeşte în 2009 din fondul de rezervă al Guvernului 56 de milioane de lei, iar anul trecut, din acelaşi fond, alte 51,6 milioane de lei pentru achitarea obligaţiilor restante ale centralelor electrice de termoficare. Cu alte cuvinte, Braşovul a primit cadou de la Boc peste 100 de milioane lei, în timp ce Constanţa are... de primit. Pentru unii mumă, pentru alţii ciumă! Cu toată această situaţie cotoioasă din punct de vedere bugetar, nu vom face nicio majorare a taxelor şi impozitelor locale. Noi nu am mai crescut nicio taxă, prin voinţa Primăriei şi a Consiliului Local, de cinci sau şase ani. Tot ceea ce a însemnat majorarea taxelor locale a fost dictat de Guvernul Boc. Nu cred că soluţia este creşterea taxelor, apăsarea şi constrângerea oamenilor, ci, dimpotrivă, relaxarea este mult mai bună. Este părerea mea. Noi nu vom umbla la nicio taxă”, a subliniat primarul Mazăre.