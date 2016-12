Restanţele populaţiei vor continua să crească

Creditele neperformante vor continua să se majoreze în a doua jumătate a acestui an şi în primul semestru din 2010, dar nu mă aştept la o „explozie” a acestora, ci poate la un avans mai accentuat, a declarat viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Cristian Popa. „Avem o economie care continuă să se comprime şi creditele neperformante vor creşte. Nu mă aştept la o explozie a creditelor neperformante, dar creşterea poate fi mai accentuată decît pînă în prezent”, a afirmat Popa. El anticipează că avansul creditelor neperformante va continua şi în ultimul semestru din acest an şi prima parte din 2010. Popa a adăugat că se observă o schimbare de perspectivă a consumatorilor. „Anticipările privind creşteri de venituri, an după an, cu două cifre au fost înlocuite cu o prudenţă, chiar temere privind siguranţa locului de muncă”, a declarat oficialul BNR. Potrivit datelor BNR, numărul restanţierilor a crescut în primul semestru cu 44,5% faţă de finele anului trecut, la 200.934 firme şi clienţi persoane fizice, reprezentînd peste 20% din totalul debitorilor. Faţă de luna septembrie 2008, numărul restanţierilor s-a majorat cu 60,8%, de la 124.923 persoane. Numărul restanţierilor care au credite de cel puţin 20.000 lei a depăşit în mai pentru prima dată pragul de 200.000. În luna iunie, restanţierii au crescut doar cu 0,4%, respectiv 756 persoane. Totalul sumelor restante era, în iunie, de 5,79 miliarde lei, în creştere cu 74,3% faţă de finele anului trecut.