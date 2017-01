Restart la ASF

RECONSTRUCŢIE Comisiile reunite de buget-finanţe-bănci au avizat ieri numirea lui Mişu Negriţoiu în funcţia de preşedinte al Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu 44 de voturi „pentru“, două „împotrivă“ şi trei abţineri. Premierul Victor Ponta anunţase la mijlocul săptămânii trecute, după discuţii cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, că fostul director general al ING Bank România, Mişu Negriţoiu, este propus pentru şefia ASF. La audierile de ieri, Negriţoiu a răspuns mai multor întrebări privind priorităţile pe care le va avea la ASF, dar şi referitoare la eventuala sa implicare în cazul operaţiunilor ING cu Iran şi Cuba, pentru care grupul olandez a semnat în 2012 o înţelegere cu autorităţile americane şi a plătit o sancţiune uriaşă. „Instituţia trebuie reclădită şi reprofesionalizată. M-am angajat la asta şi sunt hotărât s-o fac. Trebuie să am totuşi un răgaz de timp. Desigur că trebuie reconstruită şi imaginea. Acum, ASF este poate cea mai dâmboviţeană instituţie din România. Noi trebuie s-o facem europeană“, a spus Negriţoiu. El a mai arătat că în ASF nu salariile mari reprezintă principala problemă, ci necorelarea lor cu eficienţa angajaţilor: „Trebuie să întărim funcţiile de supraveghere şi control, care să îi facă pe consumatori să se simtă protejaţi. Peste zece milioane de români (şi nu numai) au legătură cu pieţele financiare, şi nu vorbesc doar despre poliţa RCA. S-a cam terminat epoca în care poţi să faci bani uşor, în niciun caz încălcând regulile. Jucătorii trebuie să ştie că funcţionăm şi că cine nu respectă regulile dispare“.

INTERPELĂRI DEGEABA Mişu Negriţoiu a răspuns şi interpelării deputatului PDL Andreea Paul, care l-a întrebat dacă va decide o reducere drastică a salariilor din ASF, în condiţiile în care omologul său din Polonia câştiga, în 2013, 3.700 euro/lună şi supraveghea o piaţă de 500 miliarde euro, în vreme ce, în România, veniturile şefului ASF sunt de circa 14.000 euro, la o piaţă de circa 30 miliarde lei. Astfel, Negriţoiu a punctat că, pentru anul în curs, primele şi bonusurile vor fi eliminate şi, în plus, salariile vor fi tăiate cu 30%. Totuşi, ce nu înţelege Andreea Paul este că piaţa din Polonia este mult mai curată, în vreme ce România este încă Vestul Sălbatic (sau mai bine zis Estul), cu multă evaziune, multă fraudă şi multe presiuni la adresa arbitrilor. Tocmai de aceea, cei de la ASF ar trebui să aibă salariile mari - pentru a fi imuni la şpăgi! În ceea ce priveşte tranzacţiile cu Iranul, Negriţoiu a negat vreo implicare, arătând că singura operaţiune derulată prin România s-a realizat înainte de mandatul său: „Eu chiar am fost însărcinat să verific lucrurile. Greşeala este a celui care a făcut acreditivul, că nu a întrebat de zece ori cine este destinatarul final. N-am avut nicio legătură”. La final, fostul şef al ING a comentat şi situaţia moştenită de la Dan Radu Ruşanu: „Dosarele DNA pot fi o bună lecţie. Trebuie să învăţăm din greşeli, dar nu înseamnă că acum vom face numai poliţie. Sunt multe feluri în care motivezi angajaţii. Oricum, ASF trebuia să-şi facă treaba înaintea DNA“.