Restart la schema de minimis

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au fost puşi ieri în faţa unei decizii grele - fie dorm liniştiţi cu eticheta de „şpăgari & hoţi” pe spate, fie sunt linşaţi de miile de manageri care n-au putut depune proiecte în cadrul schemei de minimis din cauza erorilor grave apărute la înscrierea online. Au ales să trăiască. MFP a decis ca sesiunea online de proiecte de miercuri să fie anulată şi reluată ulterior, pentru a fi eliminată astfel orice suspiciune cu privire la corectitudinea derulării procedurii. Mai mulţi întreprinzători care au încercat să acceseze pagina de internet a ministerului au reclamat că secţiunea dedicată schemei de minimis s-a blocat la nici zece minute după deschidere, iar la scurt timp, procesul de selecţie a fost declarat închis. Ulterior, MFP a transmis un comunicat în care arăta că pagina de internet a fost accesată de 20.225 de persoane, iar restul celor interesaţi au fost lăsaţi pe afară deoarece limita tehnică a echipamentelor IT era deja atinsă. „Din primele investigaţii a rezultat faptul că resursele IT alocate schemei de minimis au fost insuficiente. Am estimat greşit numărul de firme interesate”, a declarat ministrul de resort, Daniel Chiţoiu, precizând că doreşte ca programul să fie implementat corect, iar banii din schema de minimis să ajungă la cât mai multe firme, fără nicio suspiciune. Desigur, e greu de înţeles cum de cei de la MFP nu s-au gândit din timp la faptul că site-ul va fi luat cu asalt. În primul rând, chiar ei au majorat bugetul schemei, de la 400 la 500 milioane lei, pe motiv că „cererea e foarte mare”. În al doilea rând, vorbim totuşi de 200.000 euro/firmă, bani gratis. Chiar se gândeau că n-o să îi ceară nimeni?