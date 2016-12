Restaurant românesc de lux, deschis în Dubai din şpaga din dosarul Microsoft

În denunţul făcut de omul de afaceri Dorin Cocoş la DNA, acesta a explicat traseul banilor proveniţi din şpaga cu licenţele Microsoft. O parte din bani au fost spălaţi prin intermediului unui restaurant cu specific românesc, deschis în Dubai pe numele unei prietene a cuplului Udrea-Cocoş, scrie flux24.ro. "În perioada 2008 – 2011 am primit de la Dinu Pescariu 700.000 de euro în contul meu din Banca Transilvania, suma ce se regăseşte şi în declaraţiile de avere ale fostei mele soţii, Elena Udrea. Am mai primit de la Dinu Pescariu suma de 200.000 de euro într-un cont din Dubai al unei prietene pe nume Dumitrache Doina care a deschis un restaurant cu specific romanesc”, se specifică în denunţul făcut de Doprin Cocoş la DNA. Doina Dumitrache, care este o prietenă a soţilor Cocoş-Udrea, deţine într-adevăr un restaurant românesc aflat în Dubai Marina. Zona în care se află localul este considerată Manhattan-ul Emiratelor Arabe Unite. Dubai Marina este un sector în inima a ceea ce recent a început să fie cunoscut sub numele "Noul Dubai", din Emiratele Arabe Unite. Zona găzduieşte Dubai Internet City, Dubai Media City şi American University în Dubai. Este cea mai mare structură plutitoare. Printre clienţii restaurantului se numără diverşi români, printre care Ramona Gabor, sora Monicăi Columbeanu, dar şi alte persoane. De asemenea restaurantul este frecventat şi de numeroşi ruşi.