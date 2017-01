Restricţii la concertul lui Leonard Cohen din România

Renumitul artist Leonard Cohen va concerta în România, mîine seară, pe Stadionul Arcul de Triumf din capitală. Din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, comunicate de INMH, organizatorii recomandă folosirea pelerinelor de ploaie, accesul cu umbrele fiind interzis în incinta stadionului. De asemenea, organizatorii au amenajat standuri cu băuturi calde (ceai, cafea, ciocolată caldă), dar şi reci. Toate băuturile se achiziţioneaza pe bază de fise, care vor fi disponibile în incinta stadionului.

Participanţii la concertul Leonard Cohen sînt obligaţi să se supună controlului corporal făcut la intrarea în locaţie de către organele de securitate abilitate. Biletul de intrare îşi pierde valabilitatea în momentul ieşirii din perimetrul stadionului, iar respectarea regulamentului de ordine interioară este obligatorie. Persoanele care vor încălca prevederile acestui regulament vor fi escortate în afara incintei stadionului şi nu li se va mai permite accesul.

La solicitarea managementului lui Leonard Cohen, organizatorii roagă publicul să se abţină de la fumat în incinta stadionului. Persoanelor sub vîrsta de 18 ani le este strict interzis accesul în locuri unde se servesc băuturi alcoolice sau se încurajează fumatul.

Totodată, este interzis accesul cu brichete, băuturi în recipiente, băuturi alcoolice, obiecte contondente, stroboscop, făclii, torţe, artificii, petarde, arme, curele metalice, aparate foto şi camere video. Este interzis consumul de substanţe periculoase, toxice sau halucinogene în incinta stadionului şi a perimetrului acestuia. Este interzisă folosirea injuriilor în incinta stadionului. Sînt interzise introducerea sau afişarea inscripţiilor, bannerelor, pancardelor şi a altor elemente vizuale care incită la discriminări de orice fel şi violenţă publică.

Leonard Cohen, în vîrstă de 74 de ani, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame pe data de 10 martie, la New York, alături de Madonna, starul rock John Mellencamp, grupul pop „The Dave Clark Five” şi rockerii de la „The Ventures”.