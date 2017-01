Restricţii la creditarea în magazine

Instituţiile de credit vor putea acorda în magazine doar aşa-numitele împrumuturi legate, destinate exclusiv finanţării unor bunuri sau servicii şi prin care vor răspunde, alături de vânzător, pentru orice pretenţii ale clientului, aflate în conformitate cu contractul încheiat şi cu legislaţia. „Se interzice încheierea, în spaţiile de comercializare a bunurilor şi/sau serviciilor, de contracte de credit pentru achiziţionarea acestora, inclusiv a contractelor încheiate prin intermediul comercianţilor de bunuri şi/sau servicii. Se exceptează (...) contractele de credit legate”, se arată în Ordonanţa de Urgenţă privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial. Potrivit ordonanţei de urgenţă, creditul legat este destinat exclusiv finanţării furnizării anumitor bunuri sau prestării unui anumit serviciu şi este caracterizat de faptul că cele două contracte pe care le implică, cel de credit şi cel de achiziţie de bunuri sau servicii, formează din punct de vedere obiectiv o unitate comercială. Astfel, persoanele care îşi exercită dreptul de returnare a bunului cumpărat sau de renunţare la serviciile contractate nu vor mai avea obligaţii generate de contractul de credit legat. Totodată, în cazul în care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui contract de credit legat nu sunt furnizate sau sunt furnizate numai parţial sau nu sunt conforme cu contractul, consumatorul are dreptul de a se îndrepta împotriva creditorului în cazul în care nu a reuşit să obţină, de la furnizor, satisfacerea pretenţiilor la care are dreptul în conformitate cu legislaţia sau cu contractul de furnizare a bunurilor sau a serviciilor. „Creditorul răspunde solidar cu vânzătorul pentru orice pretenţii pe care consumatorul le poate avea împotriva vânzătorului”, se menţionează în ordonanţa de urgenţă. Guvernul a aprobat, miercuri, Ordonanţa de Urgenţă privind contractele de credit pentru consumatori, care va intra în vigoare în zece zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Actul normativ are mai multe prevederi, printre care cea mai cunoscută este legată de eliminarea comisionului de rambursare anticipată la creditele cu dobândă variabilă, atât a celor cu garanţii imobiliare, cât şi a celor fără acest tip de garanţii, precum şi limitarea la 1% a comisioanelor la credite cu dobândă fixă, dacă perioada dintre rambursare şi data convenită pentru încetarea contractului este mai mare de un an, şi la 0,5%, dacă această perioadă este mai mică de un an.