11:43:55 / 20 Februarie 2014

Restricţii pe podul Agigea, astăzi

MTMA sub 5 tone, adica cei care fac naveta intre sudul litoralului si retur, sunt nevoiti sa traverseze podul PE JOS, indiferent de conditiile meteo si cu eventualele bagaje. Cred ca asemenea situatii mai gasesti doar in tarile in curs de dezvoltare, si nu intr-un stat membru UE, cu pretentii ...