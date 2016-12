Restructurare la DADR Constanţa

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa (DADR) trece, în această perioadă, printr-un amplu proces de restructurare şi organizare. „Această restructurare vine într-un moment dificil pentru agricultura românească. Cei de afară au învăţat să lucreze laolaltă, au învăţat să vândă şi să cumpere împreună. Asta trebuie să facem şi noi. Eu am ajutat la formarea mai multor asociaţii zootehnice, iar în acel domeniu oamenii au trăit o viaţă întreagă protejând animalele împreună şi au conştiinţa grupului puternic. Acelaşi spirit de unitate nu este prezent şi în alte sectoare agricole, din păcate. Dacă am lupta uniţi împotriva valului care vine peste noi am ieşi mult mai repede la suprafaţă”, a spus directorul DADR, Paraschiva Bobe. „Noua schemă de organizare a instituţiei va fi gata cel mai probabil luni”, a mai declarat directorul DADR. Noua organigramă nedefinitivată a DADR cuprinde: Inspecţia de Stat pentru controlul tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor; Inspecţia de Stat pentru controlul tehnic viniviticol; Inspecţia de Stat în agricultură ecologică, OMG-uri şi fertilizaţii; Inspecţia de Stat în zootehnie, clasificarea carcaselor, industria alimentară, licenţierea şi autorizarea depozitelor; Compartimentul informaţii de piaţă, statistici agricole, registrul plantaţiilor agricole; Compartimentul licenţiere, recunoaştere grupuri de producători produse tradiţionale, ecologice şi OMG-uri; Oficiul de reglementare agromediu, îmbunătăţiri funciare şi fond funciar; Unitatea fitosanitară cu compartimentele tehnic şi de carantină.