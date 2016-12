Restructurare masivă la FC Farul

La capătul unei prime părți a sezonului extrem de dezamăgitoare, încheiată de FC Farul Constanța pe locul 10 în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, cu doar 12 puncte, patronul grupării de pe litoral, Giani Nedelcu, și președintele clubului constănțean, Auraș Brașoveanu, s-au întâlnit luni seară, la București, într-o ședință de analiză. După câteva ore de discuții, cei doi au luat decizia de a restructura lotul, urmând să se pună mai mult accent pe jucătorii tineri. „Vom face mai multe modificări pe structura lotului. Astfel, cei care doresc să plece în această iarnă sunt așteptați la discuții, iar dacă vom ajunge la un numitor comun, vom încheia colaborarea. Ne dorim să formăm o echipă tânără, astfel că am luat decizia de a transfera doar jucători sub 24 de ani. Dintre cei experimentați aflați în lot, am decis să renunțăm la șase jucători, care vor fi anunțați oficial până la finalul acestui an. În plus, înainte de a face transferuri, vom evalua cât mai corect tinerii de la club, pentru că o parte au jucat pe final de an și unii au făcut-o chiar bine”, a explicat Brașoveanu, care a dezvăluit că sunt mai multe variante și pentru postul de antrenor principal: „Vom discuta în zilele următoare despre banca tehnică, dar există mai multe nume, inclusiv al actualului antrenor, Ion Barbu”.

NU RENUNȚĂ LA PLAY-OFF

În ciuda poziției slabe din clasament, conducerea Farului a decis ca obiectivul pentru partea a doua a sezonului să rămână calificarea în play-off. „Consider că încă mai avem șanse la play-off, chiar dacă acestea s-au diminuat după prima parte a sezonului, pentru că în etapele rămase din sezonul regulat jucăm împotriva celorlalte echipe aflate în lupta pentru play-off. În plus, una dintre formațiile fruntașe, și mă refer la Săgeata, va părăsi, mai mult ca sigur, primele șase locuri. Dacă nu se va desființa, va juca probabil cu juniorii. Și ACS Berceni are mari probleme și a renunțat la mare parte din lot”, a spus Brașoveanu. În privința restanțelor financiare, oficialii constănțeni fac eforturi pentru a achita cel puțin un salariu până la finalul anului. „Giani Nedelcu a promis că până la 23 decembrie va plăti cel puțin un salariu și, treptat, vom încerca să intrăm în normalitate. Reunirea lotului în vederea reluării pregătirilor va avea loc cel târziu la 12 ianuarie”, a adăugat președintele clubului de pe litoral.