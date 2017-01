Restructurare, remaniere sau doar alt circ al Puterii?

PD vrea restructurare imediată şi masivă

Democraţii au decis ieri, în cadrul Biroului Permanent Naţional (BPN), că este nevoie de o restructurare a Guvernului. „Un guvern cu 15 - 17 ministere, cu o restructurare masivă a numărului agenţiilor guvernamentale se impune”, pentru a economisi banii publici şi pentru a elimina „o parte din birocraţia stufoasă” de la nivelul Executivului, a arătat preşedintele PD Emil Boc după şedinţa BPN. Întrebat dacă s-a luat în discuţie soluţia unui Cabinet cu un singur vicepremier, Boc a răspuns: „O asemenea variantă este posibilă, fără să o fi discutat cu partenerii”. Restructurarea ar fi necesară pentru că este „promisiunea scadentă a noastră, a Alianţei, încă din momentul formării Guvernului”, a mai declarat Boc, adăugînd că restructurarea ar fi necesară pentru că este nevoie de „o eficientizare a Guvernului şi de o compatibilizare a structurilor guvernamentale cu cele din UE”. Liderul democrat a arătat că speră să-i poată convinge pe colegii din Coaliţie că „acum este momentul prielnic, oportun şi necesar” pentru restructurarea Guvernului.

PNL refuză jocurile politice şi avansează şi ideea remanierii

Şi preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a remarcat, după şedinţa Biroului Permanent Central (BPC) al partidului, că restructurarea guvernului este un obiectiv anunţat încă de la începutul mandatului actualului Executiv, însă declaraţiile sale au fost mai nuanţate, el făcînd referiri la oportunitatea şi substanţa unei asemenea operaţiuni. "Am spus la vremea respectivă că restructurarea nu o voi face decît la momentul oportun, pentru că nu trebuie să ne irosim energiile în momentul în care trebuie să fim concentraţi de obiectivul prioritar", a spus Tăriceanu. "Dacă vorbim numai de restructurare fără să ne referim şi la obiectivele restructurării, rămînem într-o zonă a jocurilor politice mai degrabă de tip jocuri de culise sau tip balcanic", a adăugat el. Premierul a fost de acord că numărul şi rostul unor agenţii guvernamentale sînt chestiuni care ar trebui regîndite, dar a evitat să dea un răspuns clar în privinţa reducerii posturilor de miniştri de stat, limitîndu-se la a spune că această decizie trebuie luată în consens, în Coaliţie. Potrivit premierului, tema restructurării a fost lansată "de o bună bucată de vreme" şi la nivelul Cancelariei prim-ministrului. "Este evident nevoie de o restructurare care să ţină cont de obiectivele separate pe care le avem pentru aderarea la UE şi obiectivele care decurg din ceea ce înseamnă integrarea în UE", a mai spus Tăriceanu, care a adăugat: "Problema restructurării nu se poate rezolva în două zile". Întrebat dacă la nivelul conducerii PNL s-a discutat despre o reducere a numărului de ministere, el a spus că restructurarea se stabileşte în funcţie de obiective: "Nu stabilim întîi numărul şi după aceea tocmim schema (...) Am impresia că trebuie să plecăm de la premisa următoare: nu punem căruţa înaintea cailor". De asemenea, Tăriceanu a apreciat că, odată cu gîndirea restructurării, va trebui făcută şi o anumită remaniere, pentru că o analiză a performanţei unora dintre miniştri este obligatorie. El nu a dorit să precizeze ce nemulţumiri are în privinţa membrilor Cabinetului, spunînd că se va discuta mai întîi în Guvern şi cu partenerii de guvernare, dar a arătat că va propune partenerilor de Coaliţie şi Alianţă, în funcţie de performanţele miniştrilor, unele modificări.

UDMR susţine restructurarea cu condiţia să nu fie doar o goană după ciolan

Preşedintele UDMR, Marko Bela, a declarat ieri că Uniunea susţine restructurarea Guvernului doar în condiţiile în care aceasta ar reprezenta mai mult decît "goana după ciolan”. "Actuala Coaliţie nu este în stare să susţină nici un proiect de lege, ce să mai vorbim despre o restructurare a Guvernului?!", a spus Marko Bela. El a atras atenţia colegilor din Coaliţie care susţin restructurarea Guvernului că acest demers ar putea declanşa, în acest moment, o criză a Executivului. El a mai sugerat că procesul de reînnoire a Guvernului trebuie început prin regîndirea programului şi apoi a structurii acestuia: „Eu aş vrea să-mi atenţionez colegii că, la restructurare, există posibilitatea de a eficientiza Guvernul, de a reduce posturile, structurile, şi nu doar de a reîmpărţi funcţiile, de a obţine mai multe posturi sau funcţii importante”.

PC vrea să se distanţeze de lupta surdă pentru influenţă în Guvern

În ceea ce-i priveşte pe conservatori, aceştia spun că nu au discutat nici în Biroul Politic, nici în alte structuri ale partidului dacă sînt dispuşi să renunţe la posturile deţinute în cabinetul Tăriceanu. Potrivit purtătorului de cuvînt al conservatorilor, Bogdan Ciucă, formaţiunea pe care o reprezintă nu a adoptat o poziţie oficială asupra informaţiilor cu privire la restructurarea posturilor din Cabinetul Tăriceanu sau la o remaniere a acestora. „Sîntem extrem de curioşi să vedem care sînt argumentele pentru unul sau celălalt dintre proiecte – remaniere sau restructurare, în aşa fel încît PC să îşi poată preciza poziţia. Vrem să ne distanţăm de toată această bălăcăreală sau luptă surdă pentru influenţă în Guvern”, a declarat Bogdan Ciucă.