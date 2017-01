Restructurarea Poştei

Restructurarea şi modernizarea Companiei Naţionale Poşta Română va genera economii de 110.000 lei pe lună prin desfiinţarea a şapte sucursale şi a 146 posturi de conducere la care se adaugă 50 milioane lei pe an, economii din desfiinţarea a 402 unităţi poştale şi a mai multor Oficii Poştale (OPRM), a precizat, vineri, ministrul Comunicaţiei şi Societăţii Informaţionale, Valerian Vreme. „Hotărârea de restructurare şi modernizare a Poştei Române vizează una dintre cele mai mari restructurări din ţară şi sper că va fi adoptată în şedinţa de Guvern de miercuri. Prin această Hotărâre de Guvern am vizat şi dezvoltarea a două noi entităţi alăturate poştei, o companie de brokeraj - SC Asigurări Poşta Română SA şi una de servicii bancare SC Banca Poşta Română. În cadru neformal am discutat cu reprezentanţii BNR, care s-au arătat pozitivi ideii înfiinţării unei bănci ataşate Poştei Române”, a precizat Valerian Vreme. Conform proiectului hotărârii de restructurare, vor fi concediaţi 2.000 de salariaţi, vor fi desfiinţate şapte sucursale ale Poştei, precum şi 47 de OPRM-uri.