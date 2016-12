Restructurările din MAI nu afectează sectorul operativ

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Vasile Blaga, a dat asigurări, ieri, că restructurările care vor fi efectuate la nivelul instituţiei nu vor afecta personalul ce activează în misiuni operative. \"Vor fi oameni care vor rămâne şi cei care corespund funcţiilor pe care le ocupă vor fi păstraţi în minister fără nicio problemă. Aud tot timpul că nu sunt oameni, de exemplu, în ordine publică. Nici pe departe, depinde cine spune lucrul acesta pentru că noi avem două poliţii - Poliţia şi Jandarmeria. Dacă le adunăm, o să vedem că suntem mult peste media europeană, numai că trebuie să-şi găsească fiecare om locul potrivit în ordinea publică. Nu vor fi afectaţi sub nicio formă cei din misiunile operative”, a declarat Blaga. Acesta a mai spus că ministerul pe care îl conduce nu are un număr prestabilit de oameni care trebuie concediaţi, ci se urmăreşte prin restructurare creşterea capacităţii operative a MAI. “Oamenii care sunt în plus vor merge în zonele operative. La restructurarea aparatului central al ministerului, numărul de funcţii s-a redus cu 60%, nu mai avem decât trei nivele ierarhice - direcţii generale, direcţii şi servicii. Nu mai avem birouri. Locul poliţiştilor este aici, în stradă, nu în birouri, nu îmi fac griji de cei din birouri\", a precizat Vasile Blaga.