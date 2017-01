„Restul e tăcere” deschide seria proiecţiilor de excepţie la IPIFF 2008

Astăzi se dă startul mult-aşteptatului Festival Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi – IPIFF 2008, eveniment care, timp de o săptămînă, va aduce la malul mării proiecţii ale celor mai premiate filme, premiere şi concerte. Deschiderea oficială va avea loc în această seară, cu începere de la ora 19.00, la Teatrul de Stat Constanţa, unde va rula filmul „Restul e tăcere” al regizorului Nae Caranfil. În continuare, pînă pe data de 20 iulie, filmele înscrise în competiţie vor rula de dimineaţă pînă seara în două săli ale Cityplex Tomis Mall dotate modern, la Teatrul de Stat Constanţa, la Arenele Tomis şi cinema pe plajă în Mamaia. Printre filmele înscrise în competiţie se află producţii de excepţie precum „Supravieţuitorul”, în regia lui Sergiu Nicolaescu, filmul fraţilor Coen „Nu există ţară pentru bătrîni” (No Country for Old Men), „Va curge sînge”(There Will be Blood), regizat de Paul Thomas Anderson, „Remuşcare” (Atonement ), regizat de Joe Wright, „Iubire cu gust de afine”(My Blueberry Nights), noul film regizat de Wong Kar Wai, „La Vie en Rose”(La Môme), co-producţia italiano-franceză „Lumea Nouă” (Nuovomondo) şi altele.

Festivalul este structurat în trei secţiuni: Competiţie - a – Lungmetraj: de ficţiune şi documentar, b – Scurtmetraj: de ficţiune şi documentar, c – Producţii de televiziune: scurtmetraj de ficţiune, documentar, reportaj, d – Şcoli de Film: ficţiune şi documentar), Panorama Filmului Românesc şi Avanpremiere (româneşti şi străine). La ediţia din acest an a festivalului, juriul competiţiei de lung metraj ficţiune şi documentar este format din: Cristian Tudor Popescu – jurnalist, Alexandru Tocilescu – regizor, Laszlo Kantor – producător, Radu F. Alexandru – scriitor, Sorin Lucian Ionescu – scenarist. De asemenea, din juriul competiţiei de scurt metraj ficţiune şi documentar fac parte: Dana Duma – critic de film, Gheorghe Bălăşoiu – scenograf, Dan Nanoveanu – editor, Dinu Şerbescu - regizor animaţie, Mihai Orăşanu – producător, iar în juriul competiţiei şcoli de film se află cîte un student reprezentînd UNATC, „Hyperion” şi Universitatea Media. Juriul criticii (off road) este compus din ziarişti şi critici prezenţi la festival.

Festivalul Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi – IPIFF 2008 este organizat de Consiliul Judeţean Constanţa şi Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei. Evenimentul este primul festival internaţional de film de acest gen din Europa şi din România, care abordează fenomenul cinematografic din punctul de vedere al producţiei de film şi al oamenilor angrenaţi în această meserie. Organizatorii şi-au propus să realizeze un festival de vacanţă, fără pretenţii competitive, destins, amical, de socializare, un festival deschis tuturor acelora care iubesc şi cred în filmul românesc.