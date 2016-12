Resuscitarea bursei - ecuaţie cu prea multe necunoscute

GOANA DUPĂ ÎNCREDERE Două mari provocări are în faţă piaţa de capital, în 2013 - mult aşteptatele vânzări ale pachetelor de acţiuni deţinute de stat în companiile sale şi formarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, spun analiştii casei de brokeraj X-Trade Brokers (XTB) România. „Pe de altă parte, atingerea cifrelor estimate de creştere economică reprezintă una dintre cele mai importante premise pentru dezvoltarea pieţei locale de capital. Creşterea PIB-ului se traduce în investiţii mai mari ale cetăţenilor, dar şi într-un plus de încredere şi aşteptări pozitive ale jucătorilor, care stimulează tranzacţiile”, spune şeful XTB, Tadeusz Kuropatwinski. În acelaşi timp, brokerii urmăresc cu interes procesul de desfiinţare a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi de integrare a instituţiei în noua Autoritate de Supraveghere Financiară. „Deşi deadline-ul oficial este foarte apropiat (15 martie), multe detalii se află încă în discuţie; nici noul termen propus (15 aprilie) nu permite realizarea unor modificări importante. În plus, multe variabile-cheie rămân necunoscute. Ce rol este dispus să joace noua instituţie de supraveghere? Iată o întrebare al cărei răspuns este determinant pentru evoluţia bursei româneşti, în anii următori”, explică şeful XTB.

INVESTITORI NEEDUCAŢI Un alt punct de interes este atractivitatea pieţei locale de capital, strâns legată de vânzarea acţiunilor companiilor la care statul are deţineri importante, precum Transgaz sau Petrom. „Efectul pozitiv al listărilor constă într-o lichiditate mai bună, cât şi în atragerea de investitori. În plus, listările transmit un semnal pozitiv jucătorilor - reformele vor continua, iar Guvernul vrea să sprijine bursa!”, consideră Kuropatwinski. Nu în ultimul rând, bursa ar trebui să recâştige încrederea românilor, fapt care ţine nu doar de mediul economic, ci şi de structura pieţei şi de nivelul de educaţie financiară a persoanelor care tranzacţionează. În opinia oficialului XTB, 2013 va aduce o scădere a numărului brokerilor din România, întrucât, din cauza condiţiilor dificile, „doar firmele care păstrează standarde înalte vor rezista pe piaţă”: „Totuşi, selecţia naturală trebuie însoţită de o curăţenie realizată de autorităţile locale de reglementare. Doar brokerii serioşi trebuie să rămână”. Cât despre cultura potenţialilor investitori, nu există o soluţie simplă, astfel că XTB va investi, numai în 2013, circa un milion euro în instrumente de educaţie financiară şi marketing. Bursa românească a avut un an 2012 extrem de slab, tranzacţiile cu titlurile Fondului Proprietatea fiind singurele care au reuşit să menţină piaţa aproape de linia de plutire.