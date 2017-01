Reţea de apă şi canalizare, doar cu fonduri europene

Primăria comunei Tortoman a finalizat documentaţiile pentru două dintre proiectele pe care aleşii doresc să le demareze cu fonduri comunitare. Primarul Lucian Chitic a declarat că proiectele erau finalizate încă de anul trecut, însă autoritatea de management le-a returnat de mai multe ori, solicitând modificări ale documentaţiei. “Dorim, în primul rând, să finalizăm reţeaua de apă şi canalizare, proiect la care ne-au fost cerute o serie de avize suplimentare. Cred că, în prezent, acest proiect are toate documentele necesare pentru a fi admis şi trecut pe lista de finanţare. Am înţeles că în cursul acestei luni vom primi răspunsul dacă va primi finanţarea sau nu”, a declarat Chitic. El a mai precizat că doreşte să reabiliteze şi căminul cultural din comună, însă bugetul pe care îl are nu îi permite să facă această investiţie. “Am vorbit cu reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) ca să găsim o soluţie pentru a ne acorda finanţarea pentru reabilitarea căminului cultural. Am încercat să obţinem fonduri europene pentru acest proiect, însă am fost amânaţi”, a mai spus primarul. În ceea ce priveşte drumurile din comună, primarul a afirmat că acestea vor fi reabilitate cu ajutorul CJC, prin programul de pietruire a drumurilor de pământ, până în prezent fiind finalizate o bună parte din ele.