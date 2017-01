Reţea de falsificatori destrămată

În luna ianuarie a acestui an, o femeie, de 36 ani, din Medgidia s-a prezentat la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanţa, unde a depus o sesizare, potrivit căreia ar fi fost racolată şi folosită pentru obţinerea unor credite de la diferite bănci din Medgidia şi Constanţa. Ana Maria Anghel a declarat poliţiştilor că la sfîrşitul anului trecut, a cunoscut-o pe Mariana Bărbuc şi pe concubinul acesteia Stelian Jaca, ambii din Medgidia, care, în scurt timp, au reuşit să-i cîştige încrederea şi să devină foarte buni amici. La începutul lunii decembrie a anului trecut, Mariana Bărbuc s-a plîns că are copilul grav bolnav şi nu poate scoate bani din bancă, pentru că şi-a uitat buletinul la părinţi, în localitatea Plopeni. Ea a rugat-o pe Maria Anghel să o ajute să scoată cu cartea ei de identitate 300 milioane lei vechi, pe care îi avea depuşi într-un cont la BCR Medgidia. Fără să-şi dea seama că intrase într-un joc periculos, Maria Anghel a acceptat să scoată banii pe numele său, cu atît mai mult cu cît urma să primească „pentru deranj” suma de 50 de milioane de lei. Mai mult, Mariana Bărbuc şi-a convins prietena să facă şi un împrumut la aceeaşi sucursală bancară. Potrivit declaraţiei femeii, la începutul lunii ianuarie ea a mai obţinut două credite, unul de la Raiffeissen Bank, iar celălalt la hipermarketul Real. Ana Maria Anghel le-a spus poliţiştilor că la un moment dat, ar fi fost “plasată” unor persoane din Eforie, care urmau să o folosească pentru obţinerea de credite. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au reuşit, încă de la sfîrşitul lunii ianuarie, să identifice persoanele care se aflau în spatele afacerii. După ce au adunat toate probele pentru acuzarea capilor afacerii, oamenii legii au solicitat judecătorilor emiterea a şase mandate de percheziţie domiciliară. În cursul serii de vineri, echipe comune, formate din ofiţeri de la Economic şi de la Investigaţii Criminale au efectuat percheziţii la domiciliile suspecţilor unde au descoperit o parte dintre bunurile provenite din infracţiuni, mai multe acte false, ce urmau să fie folosite pentru noi lovituri şi carduri bancare falsificate. Potrivit anchetatorilor, Constantin Georgescu, de 49 de ani, Alexandru Mircea Alexandru, de 26 de ani, Mircea Constantin Moroianu, de 47 de ani, toţi din Constanţa şi Nicolae Sorin Boncata, de 31 de ani, Ştefan Cornel Atanase, de 36 de ani, ambii din Eforie Nord şi Viorel Guluş, de 43 de ani, din Eforie Sud au reuşit să înşele vigilenţa unităţilor ţepuite, utilizînd acte falsificate: adeverinţe de salarizare, contracte de muncă şi adeverinţe „emise” de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa. Ei au acţionat în intervalul de timp ianuarie – mai 2007 prin intermediul unor persoane interpuse, în numele unor firme constănţene. De asemenea, cei şase bărbaţi reţinuţi de oamenii legii au achiziţionat de la diferite firme mărfuri, pentru care au „plătit” cu file CEC fără acoperire. Prejudiciul cauzat de cei şase escroci a fost estimat, din primele cercetări, la 280.000 lei. La capătul verificărilor derulate, poliţiştii au extins cercetările faţă de Ştefan Cornel Atanase, pentru săvîrşirea infracţiunii de deţinere în vederea punerii în circulaţie, de instrumente de plată electronică falsificate şi Viorel Guluş, pentru proxenetism. Cei şase indivizi săltaţi de poliţişti au fost reţinuţi vineri pentru 24 de ore, iar sîmbătă, magistraţii Tribunalului Constanţa au emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile. Cei şase sînt cercetaţi pentru infracţiunile de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri, sub semnături private şi uz de fals. Poliţiştii continuă cercetările pentru identificarea altor persoane care au luat parte la înşelăciunile comise de cei şase indivizi.