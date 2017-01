Reţea de informare turistică în judeţul Constanţa

Direcţia de Comerţ, Turism şi Servicii Publice din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa are în plan înfiinţarea unei reţele de aprox. 16 centre de informare turistică în judeţul Constanţa. ”Ne aflăm în stadiul de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru înfiinţarea unor centre de informare turistică în zonele intens tranzitate de către turişti. Cu siguranţă vor exista astfel de centre în gara maritimă, pentru turiştii care ajung la Constanţa cu vasele de croazieră, şi în Aeroportul Mihail Kogălniceanu, unde a mai fost înfiinţat un astfel de punct de informare în 2005”, a declarat directorul Direcţiei de Comert, Turism şi Servicii Publice, Aurelian Arghir. Înfiinţarea unui punct de informare turistică în Aeroportul Mihail Kogălniceanu a fost susţinută atît de către experţii Organizaţiei Mondiale a Turismului (OMT), prezenţi weekend-ul trecut la Constanţa pentru elaborarea Master Planului 2007, cît şi de preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare şi Promovare Litoral, Corina Martin. ”Împreună cu experţii OMT am apreciat că trebuie reînfiinţat punctul de informare turistică de pe Aeroportul Kogălniceanu, pentru a da posibilitatea pasagerilor care aterizează aici pentru a-şi petrece vacanţa sau pentru a desfăşura activităţi de tip bussines să aibă acces rapid la informaţiile turistice privind judeţul Constanţa”, a declarat Corina Martin. CJC are în proiect înfiinţarea unor Centre de informare turistică şi în cele trei puncte de trecere a frontierei cu Bulgaria. De la aceste centre, turiştii vor avea posibilitatea să obţină informaţii detaliate despre destinaţiile turistice din judeţul Constanţa şi despre posibilităţile de cazare şi agrement. Prin intermediul centrelor de informare turistică să va realiza creşterea vizibilităţii judeţului în ţară şi în străinătate, o mai bună comunicare a autorităţilor locale cu turiştii români şi străini care vizitează zona, dezvoltarea economică şi socială a zonei prin atragerea turiştilor în regiune, punerea în valoare a atracţiilor turistice prin intermediul pliantelor, broşurilor şi a filmelor de prezentare şi aducerea informaţiei turistice mai aproape de cei interesaţi într-un mod mai eficient.