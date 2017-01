Reţea de socializare pentru poliţiştii din SUA

O reţea de socializare dedicată poliţiştilor, intitulată BlueLine, care îşi propune să îi ajute pe oamenii legii să îşi împărtăşească experienţele şi strategiile, va fi lansată în luna octombrie, în SUA. Creată de Bill Bratton, fost comisar la Poliţia din New York şi fost şef al Poliţiei din Los Angeles, noua reţea de socializare va fi un site pe care poliţiştii îşi pot împărtăşi experienţele şi pot dezvălui informaţii prin intermediul clipurilor video, al mesajelor instant şi al videoconferinţelor. Lansarea reţelei de socializare este prevăzută pentru conferinţa anuală a International Association of Police Chiefs, care se va desfăşura în luna octombrie, în Philadelphia. Cunoscut drept un expert internaţional în reducerea acţiunilor criminale, în combaterea violenţei şi în îmbunătăţirea relaţiilor dintre poliţie şi comunitate, Bratton a spus că, în special după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, s-a încetăţenit ideea că autorităţile federale, agenţiile statului şi cele locale lucrează împreună. Acest lucru însă nu este în totalitate adevărat, a spus Bratton, precizând că speră că reţeaua de socializare BlueLine va fi un alt instrument care va contribui la îmbunătăţirea relaţiilor între oamenii legii. El a precizat că toţi cei care vor putea să utilizeze noua reţea de socializare trebuie să fie membri acreditaţi de autorităţile competente în domeniu. Aceştia vor avea posibilitatea să creeze baze de date, să aibă întâlniri şi să caute alţi membri, după mai multe criterii (nume, teme şi subiecte de interes).

Bill Bratton este renumit pentru crearea Compstat, un sistem inovativ de cartografiere a zonelor cu o criminalitate ridicată, folosit în New York, Los Angeles şi în alte oraşe mari din SUA. Compstat foloseşte datele procesate pe calculator pentru a direcţiona poliţiştii în zone cu criminalitate ridicată. Totodată, Bratton a declarat că reţeaua de socializare BlueLine a fost creată în prima parte a acestui an, de compania sa, Bratton Technologies, cu sediul în New York. El a precizat că i-a venit ideea înfiinţării acestei reţele de socializare după ce, în ultimii ani, i-a auzit de mai multe ori pe poliţişti plângându-se că nu au o reţea sigură pentru a-şi transmite informaţiile. În prezent, reţeaua BlueLine este testată de circa 100 de poliţişti. Deşi, iniţial, reţeaua era comparată cu Facebook, oficialii Bratton Technologies au spus că aceasta ar putea fi mai degrabă asemănătoare LinkedIn, o reţea socială dedicată profesioniştilor din diferite domenii. De asemenea, oficialii companiei au mai spus că BlueLine nu va fi o reţea de socializare în sensul tradiţional al cuvântului.