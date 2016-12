Reţea de trafic cu ovule, destructurată

Reprezentanţii unei clinici private din Capitală racolau tinere, de regulă studente din provincie, cu situaţii materiale precare, cărora le dădeau între 600 şi 800 de lei pentru ovulele prelevat, pe care le vindeau apoi cu 3.000 - 4.000 de euro cuplurilor care apelau la servicii de fertilizare in vitro. Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, ieri, şase percheziţii în Capitală, într-un caz în care 11 reprezentanţi ai unei clinici private din Capitală şi cetăţeni israelieni specialişti în domeniul reproducerii asistate sunt suspectaţi de trafic de celule de origine umană, pentru fertilizare in vitro. Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că este suspectată în acest caz clinica Med New Life. \"În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că membrii grupării s-au implicat în organizarea acestor activităţi, în cadrul unei clinici din Bucureşti, racolând tinere cu vârste cuprinse între 18 şi 30 ani, de regulă studente din provincie, cu situaţii materiale precare, pe care le-au determinat să doneze ovocite umane contra unor sume cuprinse între 600 şi 800 de euro, celule ce ulterior au fost vândute pentru sume între 3.000 şi 4.000 de euro, unor cupluri care apelau la serviciile de fertilizare in vitro oferite de această clinică\", arată Poliţia Română într-un comunicat de presă. Gruparea infracţională acţiona pe relaţia România-Israel, membrii acesteia fiind medici, asistenţi medicali, embriologi şi manageri de unităţi medicale, cetăţeni români şi israelieni. \"Majoritatea cuplurilor beneficiare sunt din Israel, deplasându-se periodic în România, în mod special pentru efectuarea inseminărilor artificiale menţionate\", a precizat Poliţia Română. Pe parcursul investigaţiilor au rezultat şi date conform cărora personalul clinicii a derulat şi activităţi de recoltare şi vânzare a celulelor ovocite în condiţii interzise de etica medicală, sursele de recoltare fiind frecvent aceleaşi pentru mai multe cupluri solicitante. Anchetatorii fac cercetări în acest caz pentru trafic de celule de origine umană şi constituire a unui grup infracţional organizat. În urma percheziţiilor domiciliare au fost duse la audieri 30 de persoane. Acţiunea a fost realizată de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi BCCO Bucureşti. Suportul informativ a fost asigurat de către Direcţia de Informaţii şi Protectie Internă.

ALT CAZ Într-un alt caz, mai mulţi medici de la clinica privată Sabyc au fost acuzaţi că ar fi racolat din străinătate cuplurile care doreau să fie beneficiarele tehnicilor de reproducere asistată. Şeful clinicii Sabyc, Harry Mironescu, medicii israelieni Natan Lewit şi Genia Ziskind, secretara clinicii Cecilia Borza şi Yair Miron au fost condamnaţi în 14 noiembrie 2012, de Tribunalul Bucureşti, la cinci ani de închisoare cu executare, Victor Zota, fost director executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT), a primit o pedeapsă de trei luni de închisoare cu suspendare, iar Rosana Maria Cristina Turcu, fost coordonator regional Bucureşti al ANT, a fost condamnată la şase luni de închisoare cu executarea pedepsei. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Bucureşti. Potrivit procurorilor, patronii şi angajaţi ai clinicii Sabyc racolau femei cu vârste cuprinse între 18 şi 30 de ani, care consimţeau să fie supuse unor proceduri medicale având drept scop stimularea ovariană, unii dintre acuzaţi supraveghind procedura de stimulare ovariană şi de prelevare de ovocite. Femeile israeliene care au apelat la serviciile lui Harry Mironescu, la clinica Sabyc, au declarat că au venit în România pentru că această procedura era ilegală în Israel şi că îi dădeau medicului 3.500 de euro pentru o intervenţie, potrivit procurorilor.