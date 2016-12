Reţea de traficanţi de persoane, condusă de un albanez şi o constănţeancă

Membrii unei reţele de traficanţi de persoane, din care făceau parte şi cetăţeni români, sînt acuzaţi că ar fi exploatat sexual mai multe tinere, printre care şi minore, în mai multe zone din Italia. Potrivit anchetatorilor, gruparea era condusă de X.S., zis „Lupo”, un cetăţean albanez în vîrstă de 42 de ani, şi I. M., o constănţeancă de 40 de ani, care au obligat 13 tinere din România, printre care trei minore, să se prostitueze în Peninsulă. Albanezul şi constănţeanca le-au asigurat tinerelor locuinţe pentru găzduire şi autoturisme pentru transportul la şi de la locurile de practicare a prostituţiei, asigurîndu-le şi protecţie faţă de alte grupări infracţionale conduse de cetăţeni albanezi. Victimele au fost forţate să întreţină raporturi sexuale pe bani în mai multe zone din Italia controlate de cetăţeanul albanez. Este vorba despre cartierul chinezesc din localitatea Prato şi în Brescia. Anchetatorii spun că tinerele obţineau între 400 şi 500 de euro într-o singură noapte, bani care intrau în buzunarele capilor reţelei. Potrivit anchetatorilor, aceştia le învăţaseră pe tinere ca, în cazul în care erau identificate de carabinieri, să se prezinte sub o altă identitate şi să mintă în privinţa cetăţeniei pe care o au. În urma extinderii cercetărilor şi cooperării cu autorităţile italiene şi albaneze, oamenii legii au aflat că cetăţeanul albanez era cunoscut în Italia ca fiind liderul unei grupări infracţionale organizate, avînd ca obiect exploatarea persoanelor prin obligarea practicării prostituţiei. Individul a folosit de-a lungul timpului acte de identitate false, prezentîndu-se sub identităţi diferite, respectiv ca fiind născut în Ungaria, Belgia, Albania sau Polonia. De asemenea, constănţeanca I.M. se prezenta sub o identitate falsă, ca fiind născută în Bogota - Columbia. Procurorii români au dispus trimiterea în judecată a membrilor reţelei pentru comiterea infracţiunilor de sprijinire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane şi trafic de minori. În cazul în care vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse de pînă la 20 de ani de închisoare.