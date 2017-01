Reţea informatică pentru portuari

Anul trecut, conducerea Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa (APMC) a reuşit îmbunătăţirea sistemului informatic şi realizarea unei platforme IT integrate pentru cei care îşi desfăşoară activitatea pe platforma portuară. Astfel s-a dezvoltat portalul companiei prin interconectarea consumatorilor de servicii informatice şi administrarea schimburilor de date între membrii comunităţii portuare (autorităţi şi agenţi economici), prin furnizarea de servicii de securitate informatică, autorizare şi contorizare a accesului la resursele sistemului şi prin furnizarea de servicii de căutare şi organizare a informaţiei în scopul facilitării colaborării între organizaţiile care activează pe platforma portuară. De asemenea, s-a urmărit şi integrarea şi interconectarea cu alte sisteme naţionale (Sistemul Electronic Naţional) sau internaţionale (porturi, autorităţi şi organizaţii internaţionale). În etapa actuală, în cadrul primei direcţii de orientare, sînt implementate, în faza de testare sau în curs de dezvoltare, mai multe funcţionalitaţi, printre care se numără oportunităţi de afaceri (în această secţiune firmele îşi pot face cunoscută activitatea propriei firme, care va fi astfel vizualizată de potenţiali clienţi în fiecare zi şi au posibilitatea de a întîlni parteneri de afaceri şi de a lansa cereri de cooperare). Portalul include şi alte facilităţi cum sînt catalogul comercial (actualizarea informaţiilor generale despre propria firmă: profil de activitate, date de contact, tarife etc.), catalogul naval - Buletin de Pilotaj Online (se referă la gestiunea fluxului informaţional pentru programarea mişcării navelor în Portul Constanţa, avînd la bază buletinul de pilotaj). Acesta din urmă va însemna eliminarea şedinţelor de comandament care se ţin zilnic la sediul APMC şi astfel se va cîştiga timp atît pentru firmele de agenturare şi operatorii portuari, cît şi pentru autorităţile portuare (Căpitănie şi Administraţia Porturilor). Dacă primul serviciu este deja implementat, ultimele două sînt, pentru moment, în faza de testare. Important este că implementarea acestui sistem integrat IT va avea ca rezultat fluidizarea circuitului documentelor între autorităţi şi companiile implicate în activitatea portuară.