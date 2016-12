Reţea turistică la Marea Neagră

În ultimii ani, turismul s-a dezvoltat haotic în toate ţările riverane Mării Negre. În ciuda avantajelor economice pe termen scurt, o astfel de abordare nu poate avea decât efecte negative asupra mediului. În acest context, câteva instituţii din Bulgaria, România, Ucraina, Georgia şi Republica Moldova s-au reunit în cadrul unui proiect ce vizează tocmai promovarea unui turism responsabil şi prietenos cu mediul Mării Negre. Astfel, în 8 noiembrie 2013, la Varna (Bulgaria) s-a lansat proiectul „Crearea unei reţele pentru dezvoltarea durabilă a turismului la Marea Neagră în Bulgaria, România, Ucraina, Moldova şi Georgia“ (BS - TOURISM NET). Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi are un buget total de 610.192 de euro. Durata de implementare a proiectului este de 24 luni, cererea de finanţare fiind depusă de Primăria din Varna, iar partenerii implicaţi sunt ONG-ul Centrul Economic pentru Marea Neagră (Varna, Bulgaria), Primăria din Odesa (Consiliul Local Odesa) - Departamentul de Cultură şi Turism (Ucraina), ONG-ul Academia de Ştiinţe de Mediu - Ramura de la Marea Neagră (Ucraina), ONG-ul Asociaţia Europeană de Mediu (Constanţa, România), Universitatea de Stat din Tbilisi, Departamentul de Geografie al Facultăţii de Ştiinţe Sociale şi Politice (Georgia), ONG-ul Agricola din Ucraina şi ONG-ul Uniunea Internaţională de Studiu a Cuaternarului - INQUA (Chişinău, Republica Moldova). Scopul principal al proiectului este crearea unei reţele turistice durabile în regiunea Mării Negre, prin devoltarea de acţiuni comune în sectorul turistic, bazate pe conservarea şi exploatarea integrată a resurselor de la Marea Neagră, în toate regiunile partenere. Proiectul are ca obiectiv crearea unui parteneriat în cadrul căruia să se efectueze schimburi de experienţă şi bune practici pentru îmbunătăţirea standardelor serviciilor turistice în zonă şi dezvoltarea de produse turistice comune specifice pentru regiunea Mării Negre. Din viitoarea reţea turistică vor face parte furnizori de date (municipalităţi, muzee, asociaţii şi organizaţii care promovează turismul), factori de decizie (instituții publice interesate de promovarea turismului durabil, universităţi, institute de cercetare, autorităţi locale, judeţene şi naţionale) şi operatori în turism (tour-operatori, administratori plaje, hotelieri etc.).