Reţeaua de gaz ajunge în 23 August şi Costineşti

Până la începutul iernii, o parte dintre gospodăriile din comunele 23 August şi Costineşti vor fi branşate la reţeaua de gaz. Promisiunea a venit, vineri, din partea directorului firmei Megaconstruct, Cătălin Ivan, care a anunţat totodată că, până în toamna anului viitor, conductele de gaz vor fi „înşirate“ pe toate străzile celor două unităţi administrative. Următorul pas ar fi ca locuitorii să-şi poată branşa locuinţele la reţeaua de gaz natural, care le va putea oferi un confort sporit. În felul acesta, costurile privind încălzirea şi preţul combustibilului folosit pentru gătit vor scădea cu aproximativ 40%, conform unor calcule făcute de reprezentanţii Primăriei Mangalia, care sunt primii beneficiari ai magistralei de gaz ce vine de la bulgari şi care a fost extinsă către localităţile româneşti la insistenţele senatorului Nicolae Moga. Acum trei ani, parlamentarul constănţean a început discuţiile cu partea bulgară şi astăzi putem spune că, în municipiul Mangalia şi oraşul Negru Vodă, „butelia îngropată funcţionează“, după cum a spus primarul Mangaliei, Cristian Radu. Mai exact, se văd deja beneficiile, având în vedere că reţeaua este extinsă pe 80% din străzile Mangaliei.

INVESTIŢIE PRIVATĂ Revenind la ziua de vineri, senatorul Moga împreună cu alţi parlamentari constănţeni, primarii din 23 August şi Costineşti şi, evident, constructorul au participat la inaugurarea lucrărilor de extindere a reţelei de gaz către comunele amintite. Concret, în perioada următoare se va lucra intens pentru ca magistrala de gaz să ajungă în cele două comune, iar apoi la gospodăriile oamenilor. „Investiţia de bază - conducta de racordare şi magistrala mare - prin care gazul bulgăresc a ajuns în România a făcut-o Transgazul, iar pentru lucrările de extindere a reţelei am găsit un investitor privat care este dispus să bage banii proprii, care nu sunt puţini şi pe care şi-i va recupera ulterior. Este un proiect de suflet care a fost pus în practică acum un an şi ceva şi continuă acum cu 23 August şi Costineşti“, a declarat Moga. Senatorul a explicat şi că au fost pregătite studii de fezabilitate pentru extinderea reţelei de gaz şi în localităţile 2 Mai, Vama Veche, Limanu şi Cogealac, care, cel mai probabil, vor fi racordate după ce se vor finaliza lucrările demarate vineri. „În cele două localităţi vom extinde conducta pe 88 km, iar valoarea totală a investiţiei este de 18 milioane de euro. Noi trebuie să finalizăm lucrările la finele lui 2015, însă, cel mai probabil, ele vor fi gata mai devreme pentru că acum putem lucra şi în perioada sezonului estival în staţiuni, fapt care ne ajută considerabil“, a declarat Cătălin Ivan. În plus, la solicitarea primarilor şi a parlamentarilor, constructorul a spus că va executa lucrările de branşare a locuinţelor în rate. Aşa se face că cei 2.000 de lei pe care oamenii vor trebui să-i scoată din buzunar vor fi împărţiţi în 12 rate egale şi vor fi achitaţi odată cu costul gazului. „Ne apropiem şi noi de civilizaţie, pentru că gazul înseamnă civilizaţie“, a declarat primarul comunei Costineşti, Traian Cristea. La rândul său, edilul din 23 August, Mugur Mitrana, a declarat că lucrările ar trebui să se deruleze rapid pentru că se va lucra mult pe spaţii verzi şi nu va trebui spart asfaltul. Un sprijin considerabil la derularea acestui demers l-a avut şi Consiliul Judeţean Constanţa, ai cărui vicepreşedinţi - Cristinel Dragomir şi Cristian Darie - au fost prezenţi în cele două localităţi.