Spionii care sînt în trecere pe la noi şi-au schimbat indicativele. Ca să nu ne prindem de şmecherie, au trecut pe legume. “Pajura” s-a transformat în “Gogoşarul”, “Cocostîrcul” în “Ţelina”. După cum intră ca în brînză în unităţile noastre militare, ar putea să poarte denumiri specifice preparatelor din lapte şi lactate. Adevărul că, la noi, orice gogoşar face negoţ cu documente secrete şi strategii de uz intern. Gogoşarul este mai tare decît NATO. Sîntem descoperiţi total în faţa legumelor din ţările vecine, foste prietene. Gogoşarul din Bulgaria se dovedeşte a fi mult mai bine instruit decît gogoşarul autohton. Ultimul este prea îmbuibat şi leneş. Gogoşarul bulgăresc se evidenţiază prin viteza de reacţie. Plus un plus de inteligenţă remarcabilă. Serviciile noastre secrete arată ca un caşcaval găurit pe unde pătrunde orice rădăcinoasă care face parte din reţeaua Gogoşarul. Nu ne vindem ţara! Nici nu este cazul. Vin alţii şi se servesc cu ce au nevoie. Gogoşarul bulgăresc este un fel de Bond al erei noastre. Nimeni nu-i poate ţine piept. Cu ce? Cu SIPA? Aud că vor să refacă unii SIPA din penitenciare. După cum ne-au cotropit gogoşarii bulgăreşti, e timpul să dăm dovadă de un plus de vigilenţă. Pe vremea cînd SIPA activa, cu ochiul şi timpanul, nu ieşea niciun gogoşar de capul lui din unitate! Gogoşarul bulgăresc a umilit serviciile noastre de spionaj, diversificîndu-şi reţeaua de legume pînă în Ucraina. Ar fi putut să-şi amenajeze o tarabă pentru vînzarea documentelor secrete sustrase din unităţile militare. Aflu că gogoşarul activa de ani de zile într-o manieră debordantă şi că nimeni nu îndrăznea să-l pună la borcan! Cu o pregătire profesională fără cusur, lucra pe faţă. Puţin a lipsit ca, în anii săi de spionaj intensiv, gogoşarul să nu semneze condica de prezenţă în unităţile noastre militare strategice! Într-o zi, o bătrînică s-a aşezat cuminte la coadă, conform obiceiurilor care ne guvernează de pe vremea lui ceaşcă. Într-un tîrziu, nerăbdătoare, pentru că avansa destul de greu coada, a întrebat: ”Ce se dă aici?” I s-a răspuns: ”Arme”. Bătrînica insistă: ”Sînt bune?” I se răspunde: ”Da, sînt proaspete, doar ce le-au adus de la Ciorogîrla”. Un alt gogoşar căra arme cu spatele prin oraş. Ghinion, în ziua aia i se defectase maşina! Guliile de la batalionul devalizat dormeau în cizme. Adeseori, după cum m-am convins, spionajul se împleteşte de minune cu furtul de arme. În ziua de astăzi, spionajul apropie statele aliniate la NATO cu cele nealiniate. Specializată să intre ca în brînză oriunde şi oricînd, reţeaua Gogoşarul are perspective de dezvoltare. Am auzit că a captat frecvenţe şi a dat roată de mai multe ori Centralei Nucleare de la Cernavodă. Gogoşarul bulgăresc a inaugurat comerţul stradal cu documente secrete. A ţinut să precizeze: ”Plata se face numai în euro”. Pentru luna martie, se anunţă mari reduceri de preţuri.