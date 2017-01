Reţeaua informatică a FMI a fost atacată de hackeri

Reţeaua informatică a Fondului Monetar Internaţional (FMI) a fost atacată de hackeri, iar descoperirea atacului a determinat închiderea sistemului, timp de mai multe zile, la scurt timp după ce si reţelele Băncii Mondiale suferiseră un atac similar, relatează Fox News. FMI a negat existenţa unui astfel de atac, iar Fox News nu a putut preciza dacă hackerii au reuşit să obţină şi informaţii din sistemul informatic al instituţiei.

Intruziunea de la FMI demonstrează că reţelele fizice ale sistemelor financiare mondiale sînt din ce în ce mai vulnerabile, apreciază Fox News. ”Securitatea informatică a sectorului financiar este în pericol”, a apreciat Tom Kellermann, fost responsabil pentru securitate informatică la Banca Mondială, adăugînd că ”lumea nu îşi dă seama că sectorul financiar este ţinta celor mai grave atacuri”. Conform Fox News, FMI şi-a închis sistemele în data de 7 noiembrie, după descoperirea unor programe spyware care se răspîndeau în reţeaua informatică a instituţiei, blocînd temporar inclusiv reţeaua de legătură cu Banca Mondială. Oficialii FMI dezmint categoric faptul că sistemele ar fi fost blocate şi insistă că nu au fost afectate informaţii importante sau sensibile. ”Nu am cunoştinţă de nicio intruziune majoră, dar au fost luate măsuri sporite de securitate”, a declarat purtătorul de cuvînt al FMI, Bill Murray. ”Ca parte a procedurilor obişnuite de securitate, am verificat computerele personale şi laptop-urile Fondului şi am descoperit software periculos pe unele dintre ele, dar nicio dovadă care să indice că ar fi fost compromise informaţii sau sisteme sensibile”, a adugat el.

Intruziunile în sistemele informatice ale FMI şi Băncii Mondiale fac parte dintr-un val de atacuri cibernetice care a afectat inclusiv echipele de campanie ale candidaţilor la preşedinţia SUA şi reţeaua Casei Albe. Pentagonul afirmă că armata chineză a înfiinţat unităţi speciale care dezvoltă viruşi pentru atacuri asupra sistemelor informatice inamice, iar anul trecut, hackeri chinezi au reuşit să pătrundă neautorizat în sistemele Pentagonului.