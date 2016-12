Reţeaua Internaţională de Terminale Informatice, inaugurată la Constanţa

Consiliul Judeţean Constanţa a finalizat ieri un nou proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile. Este vorba despre punerea în funcţiune a Reţelei Internaţionale de Teminale Informatice, prezentă în 18 localităţi din România şi Bulgaria. „Data limită de finalizare a acestui proiect era 30 august 2009, însă noi am reuşit să-l terminăm ceva mai repede”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, care a inaugurat reţeaua informatică alături de primari şi viceprimari din cele 18 localităţi partenere în proiect. Valoarea proiectului este de peste 500.000 de euro, din care contribuţia CJC a fost de 70.000 de euro, iar restul, fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a marcat ieri finalizarea unui nou proiect transfrontalier finanţat cu fonduri europene. Reţeaua Internaţională de Terminale Informatice (RITI) a fost pusă în funcţiune chiar de preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, alături de ceilalţi parteneri din cadrul acestui proiect, primarii şi viceprimarii din 18 localităţi din România şi Bulgaria. „Cel mai important lucru este că senzaţia că fondurile europene nu ajung la destinatar este infirmată de lansarea acestui proiect, pe care noi îl implementăm, şi care este operaţional. Data limită de finalizare a acestui proiect era 30 august 2009, însă noi am reuşit să-l terminăm ceva mai repede. Sînt 16 terminale care conţin informaţii absolut utile pentru orice turist care vine în una din localităţile partenere în cadrul acestui proiect”, a declarat preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu. El a afirmat că prin finalizarea acestui proiect s-au spulberat toate temerile celor care erau sceptici în ceea ce priveşte accesarea fondurilor europene. „Uite că se poate ajunge la banii europeni. Am dovedit-o şi cu ocazia semnării contractului de finanţare pentru drumul dintre Nazarcea şi Ovidiu. Am dovedit că putem duce la bun sfîrşit proiecte pe care le dezvoltăm în interesul comunităţilor pe care le reprezentăm”, a afirmat Constantinescu. Revenind la proiectul RITI, implementarea lui presupune atragerea unui număr mai mare de turişti, pentru că terminalele informatice (infochioşcuri) sînt conectate la reţele mari de internet, putînd fi accesate de oriunde din lume. „Acesta este un lucru extraordinar, ca orice om să poată afla, printr-un singur click, informaţii despre Constanţa, Murfatlar sau Dobrich. Trăim într-o societate care s-a dezvoltat foarte mult pe partea tehnologiei informaţiei, iar noi şi vecinii bulgari stăteam destul de prost la acest capitol. Noi vrem să dezvoltăm reţeaua în continuare şi să o legăm la cît mai multe surse din lume”, a mai spus Constantinescu. În cadrul proiectului RITI s-au înfiinţat terminale în toate cele 16 localităţi partenere în cadrul acestui proiect transfrontalier, terminale care să conţină informaţii utile: nume de hoteluri, de restaurante, diverse manifestări culturale specifice sau nu fiecărei localităţi, informaţii despre serviciile oferite, despre manifestările sportive, despre infrastructura localităţii. Prezentarea fiecărei localităţi va fi făcută, pentru România, în limbile română şi engleză, iar pentru Bulgaria, în limbile bulgară şi engleză. Localităţile partenere în cadrul acestui proiect sînt: Constanţa, Mangalia, Băneasa, Eforie, Murfatlar, Năvodari, Negru-Vodă, Ostrov, Călăraşi, Dobrich, Dobrich-Selska, Balchik, General Toshevo, Kavarna, Shabla, Krushari, Tervel şi Silistra. Prezentă la lansarea proiectului, preşedintele Asociaţiei Litoral-Delta Dunării, Corina Martin, a declarat că inaugurarea acestor infochişcuri este materializarea altei iniţiative locale. „Foarte mulţi turişti se adresau Asociaţiei Litoral pentru a se informa, pentru că nu aveam astfel de centre. Noi vom oferi foarte multe informaţii pentru aceste terminale şi am solicitat ca şi agenţiile de turism să fie menţionate în această reţea, pentru că agenţiile oferă diferite pachete de excursii în diverse locaţii, chiar şi în Bulgaria. Cred că deocamdată sînt puţine informaţii introduse în cadrul acestei reţele, dar noi, cei de la Asociaţia Litoral, vom da o mînă de ajutor la completarea acestor informaţii”, a declarat Corin Martin. Proiectul a avut o valoare de peste 500.000 de euro, din care contribuţia CJC a fost de 70.000 de euro, restul fiind fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.