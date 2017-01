Rețelele de socializare favorizează anorexia sau bulimia

Conectarea frecventă la rețelele de socializare crește riscul de anorexie mentală sau de bulimie, arată un studiu al unor cercetători americani, preluat de metronews.fr, scrie Agerpres. Astfel, consultarea de câteva ori pe zi a propriului profil de Facebook duce la un risc de 2,2 ori mai mare de apariție a unor tulburări alimentare.

Rețelele de socializare nu sunt lipsite de riscuri pentru sănătate. Studiul cercetătorilor americani, apărut în „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics“, susține că abuzul de astfel de mijloace de comunicare accentuează riscul unor tulburări ale comportamentului alimentar. Oamenii de știință de la Universitatea din Pittsburgh au intervievat 1.765 de persoane, cu vârste cuprinse între 19 și 32 de ani, despre felul în care folosesc 11 rețele de socializare. Printre acestea, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube sau Pinterest. Voluntarii au răspuns apoi la un chestionar despre obiceiurile lor alimentare, iar cercetătorii au pus împreună datele. Cei care își consultă regulat contul de pe o rețea de socializare în cursul unei zile prezintă un risc de 2,2 ori mai mare să dezvolte o tulburare alimentară, ca anorexia sau bulimia. La persoanele care petrec cel mai mult timp consultându-și profilul într-o săptămână, riscul crește la 2,6. Constatarea este valabilă indiferent de vârstă, sex sau venitul utilizatorului. "Rețelele de socializare combină numeroase aspecte vizuale din media tradițională și, în plus, oferă posibilitatea interacțiunii și a difuzării unor stereotipuri care pot duce la tulburări alimentare și la complexe", arată Jaime E. Sidani, autorul principal al studiului. Astfel, expunerea la imagini este mai puternică decât în cazul revistelor, de exemplu. Cercetătorii precizează totuși că nu s-a stabilit clar dacă rețelele de socializare alimentează tulburările de comportament.