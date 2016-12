Rețeta pacienților români în viitorul apropiat: „Rugăciuni să fie sănătoși!“

Și noul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, recunoaște că Sănătatea românească va avea mari probleme în ceea ce privește exodul medicilor. “Este o hemoragie de medici, dincolo de orice altceva, vom avea o problemă masivă cu exodul medicilor. În niciun sector omul nu este la fel de important precum este în medicină. Sunt orașe în care specialități întregi nu sunt reprezentate, pur și simplu nu au medici”, spune demnitarul. Această problemă nu este de ieri, de azi, ci de ani buni. Cel care a condus ani buni Colegiul Medicilor din România (CMR), prof. dr. Vasile Astărăstoae, atrăgea atenția asupra stării de fapt cu ani buni în urmă. Periodic erau prezentate de către CMR situațiile cu solicitările medicilor de a profesa peste hotare, arătând oficialilor din Guvern că ne așteaptă vremuri grele și că trebuie neapărat făcut ceva. Promisiuni au tot fost făcute, însă nimic nu s-a concretizat. Rezidenților doar le-au fost rotunjite veniturile cu alocarea celebrei burse de aproximativ 150 de euro! În rest, mai nimic. Gărzi cu ore-record până la epuizare pe... ”2 bani”, iar pentru rezidenții în primii ani, gărzi neplătite!

Atunci când unii medici au primit apartamente pentru a lucra în județe deficitare, cum este și cazul județului nostru, autoritățile au început să fie cercetate. Apoi, România a avut tineri absolvenți ai facultăților de medicină care, deși au avut punctajul de promovare la Concursul Național de Rezidențiat, au rămas fără locuri (!?). Dacă tot există un așa mare deficit de medici în spitale, ultima statistică mediatizată fiind 13.000, de ce nu a suplimentat MS numărul de locuri la Rezidențiat, măcar pentru cei care au avut punctaj de promovare? Și, dacă tot se cunosc gravele lispuri într-un domeniu atât de important, de ce nu sunt luate măsuri? De ce medicii nu sunt opriți cumva să mai părăsească țara? Măcar să nu mai aibă statutul de funcționar public, așa cum nu demult spunea un doctor: ”Suntem funcționari publici, dar nu avem beneficiile lor”. Pe de altă parte, statul român nu are cum să țină în țară un medic în condițiile în care acesta este plătit chiar și de 4-5 ori mai puțin decât un coleg dintr-un spital din afară. Nu poți ține în țară un doctor în condițiile în care nu are cu ce lucra, unitățile sanitare neavând dotările spitalelor din străinătate. Și la toate acestea se adaugă, în ultima perioadă, și lipsa de respect față de unii medici.

LA CONSTANȚA

Am întâlnit absolvenți ai Facultății de Medicină a Universității ”Ovidius” din Constanța care au spus că pur și simplu nu vor să rămână în țară în actualele condiții; sistemul sanitar nu le oferă șansa să se afirme, să învețe așa cum își doresc. ”Nu, sub nicio formă nu am să rămân să profesez aici. Am să plec în Germania, fără discuție. În plus, salariul va fi cu mult mai mare, am să îmi permit să îmi iau cărțile de care am nevoie, să mă întrețin, nu să depind ani buni de familie. Nu pentru asta am învățat 6 ani, să aibă încă 4 - 5 familia grijă de mine. Este umilitor și jignitor în același timp. Cât timp să mai locuiesc cu părinții, să mă întrețină ei? Este mai mult decât penibil”, a mărturisit, pentru ”Telegraf”, un absolvent al Facultății de Medicină din Constanța. Alții, care profesează deja în spitale din străinătate, ne-au spus că sunt foarte mulțumiți și că nu se vor mai întoarce. Sunt la curent cu tot ceea ce se întâmplă în țară, așa că șansele să aibă grijă de pacienții români sunt mici. Nu este pentru prima dată când se spune că facultățile de medicină din România sunt fabrici de medici pentru străinătate, problema este că se pregătesc pe banii statului român, iar roadele sunt culese de alte state care îi primesc cu brațele deschise. În multe dintre spitalele din lume, medici din România sunt foarte apreciați, cu rezultate extraordinare în cariera pe care și-au ales-o.

ÎN ȚARĂ/EXEMPLE

În anul 2015, la nivelul Colegiului Medicilor Cluj, de exemplu, au fost înregistrate 211 cereri pentru obţinerea certificatului profesional curent, necesar exercitării profesiei de medic în afara graniţelor României. „UMF produce medici, iar ei pleacă. Lipsa de medici s-a văzut în momentul discuţiilor legate de gărzile lunare care trebuie asigurate. Dacă trebuie un medic să facă două gărzi pentru acoperirea graficului de șapte gărzi, rămân cinci gărzi descoperite. Şi s-a ajuns în situaţia anormală ca un medic să facă 10 - 11 gărzi pe lună, peste programul lui, iar mulţi nu mai rezistă, sunt terminaţi, storşi ca lămâia. S-a ajuns la o sclavie a gărzilor”, a declarat preşedintele Sindicatului Solidaritatea Sanitară Cluj, pentru agenția Mediafax, Radu Vasile. Unii dintre medicii pregătiţi la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova pleacă din ţară încă din perioada Rezidenţiatului. Între ei se află şi Alexandru Obadă, un tânăr de 29 ani. Şi-a dorit să devină medic încă din adolescenţă şi a urmat cursurile unui liceu sanitar, apoi s-a înscris la medicină alegând ca specializare chirurgia pediatrică. Acum este rezident în cadrul Spitalului de Urgenţă din Craiova. A făcut însă o întrerupere a Rezidenţiatului şi a plecat în Scoţia, unde i s-a oferit un post de Resident Medical Officer la BMI Kings Park Hospital.

STATISTICI

Situația este mai mult decât îngrijorătoare în condițiile în care, potrivit datelor oficiale, pe harta României este greu să găsești în momentul de față un spital cu toate posturile ocupate. Chiar ministrul Sănătății anunța că în București sunt 6.700 de posturi vacante, în Ialomița 44% din posturile din sistemul de sănătate sunt neocupate, în Călărași - 42%, în Tulcea - 40%. În total, aproximativ 13.000 de medici lipsă, o cifră echivalentă cu cea a cadrelor medicale plecate în străinătate la muncă. Și atunci, ce le va rămâne de făcut pacienților români? Cel mai probabil, să se roage zilnic să fie sănătoși, să nu aibă nevoie de doctori!

ANUNȚ AL MS

Ministerul Sănătății a postat pe pagina sa de socializare un anunț prin care medicii pot afla unde sunt locuri vacante în unități sanitare din țară. ”Vă aducem în atenție, celor care doriți să lucrați în sistemul medical, de existența platformei online http://posturi.gov.ro/. Aici puteți afla rapid care sunt posturile vacante, în funcție de județ și de specializarea dumneavoastră. Sistemul medical are nevoie în permanență de oameni bine pregătiți, energici și implicați, așa că vă încurajăm să folosiți această platformă”, potrivit MS.