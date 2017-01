Am reuşit să "smulgem" de la Mioara Larie, cosmetician-estetician la salonul M & C Hair Studio "Unisex", cîteva reţete de feminitate care se bucură de succes. Ea a întocmit o lista cu “porunci” extrem de interesante, pe care le recomandă. Astfel, specialistul salonului M & C Hair Studio "Unisex" spune că o femeie nu trebuie să se supună niciodată dictaturii modei, ci trebuie să se conducă după fantezia şi gustul ei. De exemplu: mini-jupul face picioarele groase - şi mai groase, iar o fustă largă face picioarele subţiri - şi mai subţiri. Chiar şi o frizură nepotrivită poate urîţi un obraz. Părul lins, pieptănat peste cap, accentuează un nas prea lung sau o faţă rotundă, însă ele vor fi atenuate de o coafură umflată ori de breton. "Un machiaj prea accentuat ştirbeşte personalitatea unui obraz şi îl face să semene cu o mască. Dimpotrivă: un machiaj discret şi decent accentuează individualitatea expresiei", după cum spune Mioara Larie, specialistul salonului M & C Hair Studio "Unisex".