Reticenţa băncilor sufocă finanţarea europeană pentru agricultură

Principala problemă a agriculturii rămâne finanţarea, cea europeană fiind acordată doar dacă băncile sunt de acord. Dacă fermierii nu prezintă o scrisoare de confort din partea unei bănci, ei nu pot accesa programele de finanţare. Verificarea bancară a potenţialilor beneficiari de fonduri europene a dus la reducerea numărului acestora, conform directorului delegat al Centrul Regional de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 2 Sud-Est Constanţa, Iulian Stoian. “Dacă înainte era suficientă o declaraţie pe proprie răspundere privind eligibilitatea din punct de vedere bancar, acum cel care vrea finanţare europeană trece printr-un proces mult mai riguros de verificare. Conform actualelor condiţii, şi dacă ai bani proprii de investit, tot trebuie să prezinţi un extras de cont bancar, aspect care a dus la scăderea numărului potenţialilor beneficiari”, a declarat Stoian. El a recunoscut faptul că băncile au în acest interval o atitudine mai reticentă privind finanţarea domeniului agricol. Din această cauză Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit are încheiate protocoale cu o serie de bănci pentru a facilita creditarea fermierilor. “Împrumuturi nu se prea mai dau în această perioadă, de aceea noi am semnat protocoale cu o serie de bănci, pentru ca proiectele viabile să aibă şanse de a fi declarate bancabile”, a precizat Stoian. Şansele de a primi verde de la o bancă pentru a putea spera la o finanţare europeană au fost evidenţiate de o declaraţie a secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Barna Tanczos: \"Nu am reuşit nici eu personal să demonstrez la bancă faptul că proiectul va aduce suficiente lichidităţi astfel încât să pot să plătesc ratele”.