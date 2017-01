Reţineri în masă la UMC

05:01:45 / 28 Martie 2016

as vrea sa spun , dna zarafina este chir asia de corecta de ce a fcut nelegiuiri in mun medgidia , nu are remuscari pentru oameni care ia bagat in puscarie ne vinovati si lea mai distrus familile , ia a ajuns sa judece incontinuare oare credeti ca e drept sa fie in functia asta parerea mea e ca nu merita sa mai fie in ceasta functie despre mine cu siguranta isi aduce aminte din momentele care ma sfatuia sa tac din gura daca vreau sa fie bine sa accept ce mi se ofera ca alt fel va fi rau de mine . sincer daca mise ofera ocazia de a ma rzbuna pentru tot ceia ce miati facut voi mie si faceo fara sa clipesc macar in anii 90 mati inchis pentru tilharie, desi nu am participat la acea fapta , am participat numai la scndal desi nu am lovit nici macar o persoana . in anul 93 ,am savirsit o infractiune de furt am luat din trun garaj 10 litri de benzina care era evaluata la dor 46 de lei, mati condamnat la 1,6 luni in ani 99 mati anchetat si dupa un an arestat pentru un alt furt desi nu era furt si nici savirsit de mine sau belea nicu , a fost o insusire care de fapt o facuse prima data rosu gheorghe la care el nu a putut sa sustraga nici un animal pentru ca a fost vazut de vecinul lui cu care se certase a hotarit sa ii transfere in curtea lui mihai avadanei acesta care de fapt ii cunostea ai cui sunt si ca avusese o cearta cu stapinul animalelor a vind si o restanta de bani de primit de la acesta cu mult timp din urma a hotarit sa ii vinda asia ca ma chemat pe mine si pe belea sa ii ajutam sa scape de ei practic eu nici nu stiam ca belea avea cu ce sa ii transporte pe mine mau tinut de vba sa nu plec dela ei ba chiar miau dat si de baut pe motivul sa ne inpacam caci fusesem certati ,asia ca asia am savirsit un furt fara sa ma misc din preajm casi mai ales caci eu aveam si de lucru nici bni numi lipseau cum le lipseu lor . in acest fel am fost acuzat de o infractiune , care mia distrus familia si tot ce am construit in tot timpul asta. in 2001 am fost arestat pentru acest lucru , dupa cinci luni am fost eliberat de catre tribunalul constanta ,am ajuns acasa , am surprinso pe sotie cu un alt barbat asfi spus ca sa intimplat doar o data dar nu a fost asia femeia era insarcinat in 4 luni adic 120 de zile, dupa 10 zile de asteptare aceiasi persoana ne stind ca eu sunt acasa a venit din nou la aceasta adevarul e ca miam perdut mintile pe moment dar nu asia de rau casa ii omor pe amindoi , in felul asta a procedat socri sa cheme politia dar nu a venit nimeni am lasat omul sa plece acasa lam avertizat ca a doua zi il chem la politie sa vd si eu dece miau facut acest lucru ,a doua zi de dimineata la ora 4,30 au venit mascati au intrat in casa si mau batut legat de miini si dus la politie ,dela politie la I.P.J. constanta cei de acolo mau respins ca eram batut rau si mau trimes la medgidia ,unde 11 zile nu am putut minca nimica , dupa care ai urmat dumneta in cre , in loc sa imi pui intrebari cum sa intimplat ,mia trintito faha sa ma mai intrebi nimic , doar ca te rog esi din refuzul asta de hrana ca iti scot tilharia si te las la santaji si privare de libertate , iar de adulter imi pare rau e foarte greu de demonstrat , desi femeia era gravida in 120 de zile mai ales ca se si vedea, practic cine pe cine a privat de libertate. in 1989 decembrie 21-22si 25 am fost si eu la revolutie in bucuresti am sperat la o tara mai libera corecta dar degeaba din raul care lam avut inainte de revolutie a devenit si mai rau , tot datorita parintilor vitregi am fost la revolutie din cauza batailor pe care mile aplicau , ir voi abia asteptati sa greseasca vreun amarit ca mine sa il faceti tap ispasitor pentru mofturile voastre.