Reţinut pentru că ar fi încercat să racoleze două fetiţe în scop sexual

Un bărbat în vârstă de 45 de ani a fost reținut, luni, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a încercat să racoleze două fetiţe, de 11, respectiv 12 ani, în scop sexual, conversaţiile sale de pe o reţea de socializare cu minorele fiind supravegheate de mama lor, care a alertat autorităţile.

Potrivit unor surse din Poliţie, Gheorghe Mărgarit, din Piteşti, este acuzat că a încercat să racoleze două fetiţe, surori, din Piteşti pe o rețea de socializare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Una dintre fetițele cu care bărbatul şi-a dat întâlnire are 11 ani, cât are şi fiica lui, iar sora fetiţei are 12 ani.

Sursele citate susţin că cea care a anunțat Poliția este mama fetelor care, după ce a văzut conversațiile dintre bărbat și fiicele ei, a sesizat autoritățile.

Sub supravegherea polițiştilor, mama copilelor a dialogat pe reţeaua de socializare în numele fetelor şi a stabilit o întâlnire cu bărbatul, convins că discută tot cu minorele.