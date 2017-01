Reţinuţi pentru tentativă de omor

Poliţiştii din comuna constănţeană Topraisar au dat de urma a cinci tineri din comună, căutaţi de pe 16 februarie, dată la care au fost protagoniştii unei sîngeroase reglări de conturi, în urma căreia un tînăr de 19 ani a ajuns în stare gravă la spital. Anchetatorii spun că Adi Felician Iordachi, de 21 de ani, fratele său, Marinică Iordachi, de 26 de ani, Florin Uţupanu, de 23 de ani, Mircea Uţupanu, de 20 de ani, şi Marius Gheorghe Oşlobanu, de 18 ani, şi-au atacat victima în faţa unui restaurant din Topraisar, au imobilizat-o şi au lovit-o cu bîte şi cu picioarele în cap, pînă a leşinat. Tînărul bătut măr a fost transportat în stare gravă la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, unde medicii l-au operat de urgenţă, iar medicii legişti au stabilit că vătămările suferite i-au pus viaţa în primejdie. Autorii agresiunii, acuzaţi de tentativă de omor, au fost reţinuţi, ieri dimineaţă, în urma unor descinderi domiciliare efectuate în comuna Topraisar de lucrătorii Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa. În casele suspecţilor, oamenii legii au descoperit o mulţime de bunuri despre care există suspiciuni că ar proveni din diferite furturi. Printre obiectele găsite se numără patru telefoane mobile, cinci radiocasetofoane, un DVD player, o sabie, un televizor, un ceas electronic, un certificat de înmatriculare şi o pompă submersibilă. Cîteva dintre bunurile recuperate de poliţişti au fost recunoscute de către un localnic a cărui casă a fost jefuită la sfîrşitul lunii ianuarie a acestui an. Unul dintre indivizii implicaţi în scandalul de pe 16 februarie, Adi Felician Iordachi, a declarat: „Am vrut să mă răzbun. L-am atacat pentru că, în urmă cu cîteva luni, m-a înjurat şi m-a bătut într-un bar. L-am pîndit, am sărit pe el, l-am dărîmat şi am început să-l lovesc. Dacă el ar fi stat în banca lui, n-ar fi păţit nimic”. Urmează ca cei cinci indivizi să fie prezentaţi magistraţilor Tribunalului Constanţa cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile, pentru tentativă de omor.