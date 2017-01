Retragere de gală pentru Andrei Pavel

Constănţeanul Andrei Pavel a disputat, sîmbătă, la Arenele BNR din Bucureşti, meciul său de retragere din cariera de jucător profesionist. Adversar i-a fost fostul mare tenismenul croat Goran Ivanisevici, primul cîştigător din istorie al turneului Open România şi fost învingător la Wimbledon. Înainte partidei a fost prezentată cariera lui Andrei Pavel şi au fost difuzate pe ecranul arenei imagini din cariera sa. Apoi, fostul tenisman Ilie Năstase a intrat pe teren şi a transmis mesaje de felicitare pentru Pavel şi Ivanisevici. În timpul partidei au existat şi momente amuzante, unul dintre ele fiind atunci cînd Ivanisevici s-a aşezat pe un scaun de pe marginea terenului, unde stau arbitrii de linie, şi i-a dat racheta unui copil de mingi pe care l-a lăsat să joace două mingi. Acesta a reuşit chiar să cîştige un punct.Un alt moment comic a fost atunci cînd, supărat pe arbitrul de scaun, Ivanisevici l-a descălţat pe acesta şi i-a aruncat un papuc în teren. Partida era programată iniţial să se dispute pe parcursul unui singur set, dar, la scorul de 5-4 pentru Pavel, croatul în vîrstă de 38 de ani a anunţat că nu mai poate continua din cauza oboselii. În locul său, a intrat solistul Dan Bittman, dar numai pentru un schimb de mingi cu sportivul român. Apoi, trupa Holograf i-a dedicat lui Pavel melodia “Să nu-mi iei niciodată dragostea”, iar mai apoi Loredana Groza a interpretat “We are the champions”. De altfel, Pavel a intrat pe teren pe acordurile melodiei “Stand Up (For the champions)”, în timp ce publicul prezent l-a aplaudat în picioare minute în şir. În discursul său ţinut înaintea meciului cu Ivanisevici, Pavel a ţinut să mulţumească primului său antrenor, Radu Popescu, familiei sale şi tuturor celor care l-au susţinut de-a lungul carierei. În vîrstă de 35 de ani, constănţeanul Andrei Pavel a cîştigat de-a lungul carierei trei titluri ATP la simplu şi şase la dublu şi a adunat cîştiguri totale de 5,2 milioane de dolari numai din turneele la care a participat, devenind astfel tenismanul român cu cele mai mari cîştiguri din sportul alb.