Retragere de gală pentru Cătălina Ponor

Revenită în activitate după o pauză de cinci ani, Cătălina Ponor a făcut istorie la Jocurile Olimpice de la Londra. Triplă campioană olimpică la Atena, în urmă cu opt ani, constănţeanca a pus umărul la medalia de bronz obţinută de România în întrecerea pe echipe şi a urcat pe a doua treaptă a podiumului la sol, la a XXX-a ediţie a JO. Astfel, cu cinci medalii olimpice cucerite de-a lungul carierei, Ponor a intrat în galeria marilor campioane ale gimnasticii româneşti, alături de Nadia Comăneci, Lavinia Miloşovici, Simona Amânar şi Andreea Răducan. Cu multă emoţie în glas şi cu lacrimi în ochi, sportiva crescută la CS Farul Constanţa de antrenorul Matei Stănei a anunţat, ieri, că se retrage definitiv din activitatea competiţională.

„Mă retrag fără regrete. Am muncit fiecare secundă pentru echipă, am muncit fiecare secundă pentru mine, am muncit fiecare secundă pentru toată lumea. Am fost deja campioană olimpică şi voi părăsi gimnastica cu fruntea sus. Le mulţumesc tuturor pentru susţinere”, a spus Ponor. Gimnasta va împlini 25 de ani pe 20 august, dintre care 20 au fost dedicaţi gimnasticii şi se gândeşte să devină antrenoare. „Acum vreau o vacanţă, să-mi relaxez mintea. Apoi, voi încerca să fac ceva, cum ar fi să devin antrenoare”, a adăugat Ponor, care a lămurit şi micul conflict iscat cu antrenorii Octavian Bellu şi Mariana Bitang: „Vreau să-mi cer scuze pentru că am spus că domnii antrenori nu m-au felicitat, pentru că m-au felicitat după exerciţiul de la sol. Nu am ştiut de ce au plecat în grabă după ce am luat medalia de argint. Aş fi vrut ca interviul meu să fi fost dat în întregime pentru că s-ar fi văzut că eu le-am mulţumit pentru că ne-au fost alături. Ei ne-au făcut o echipă şi ne-au adus pe podiumul olimpic, ca echipă”.

PALMARES IMPRESIONANT. Constănţeanca a debutat în marile competiţii în urmă cu un deceniu şi a câştigat primele medalii importante la Campionatele Mondiale desfăşurate un an mai târziu. Gloria a cunoscut-o la Jocurile Olimpice de la Atena, în 2004, când a cucerit trei medalii de aur. Au urmat şi alte medalii preţioase, la Europene şi Mondiale, după care problemele de sănătate au forţat-o să se oprească, între 2006 şi 2011. A revenit spectaculos, cu noi medalii la Europene, dar şi la Jocurile Olimpice de la Londra. Palmaresul Cătălinei Ponor se prezintă astfel - la Jocurile Olimpice - trei medalii de aur (cu echipa, sol şi bârnă - în 2004), argint (sol - în 2012), bronz (cu echipa - în 2012); la Campionatele Mondiale - trei medalii de argint (cu echipa, sol şi bârnă - în 2003), două de bronz (bârnă - în 2005 şi cu echipa - în 2007); la Campionatele Europene - şapte medalii de aur (două cu echipa - în 2004 şi 2012, patru la bârnă - în 2004, 2005, 2006 şi 2012 şi una la sol - în 2004), două de argint (cu echipa - în 2006 şi la sol - în 2012) şi una de bronz (la sol - în 2006). Totodată, Ponor a câştigat numeroase medalii la Cupele Mondiale, la bârnă şi sol.