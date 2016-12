Retragerea cetăţeniei slovace celor care o cer pe cea ungară

Guvernul de la Bratislava a aprobat, miercuri, un proiect de lege prin care slovacii de origine maghiară care cer cetăţenie ungară o pierd automat pe cea slovacă, a declarat un purtător de cuvânt al Executivului. Măsura intervine după ce Parlamentul ungar a aprobat legea privind obţinerea cetăţeniei ungare de către maghiarii care locuiesc în afara hotarelor. Legea, votată cu 344 de voturi pentru, trei împotrivă şi cinci abţineri, prevede că o persoană poate obţine cetăţenia ungară dacă are un strămoş care a fost cetăţean ungar sau dacă demonstrează provenienţa ungară şi certifică faptul că are cunoştinţe ale limbii maghiare. Legea introduce aşadar posibilitatea obţinerii cetăţeniei ungare chiar şi în cazul în care o persoană nu are domiciliu pe teritoriul ţării. Noul act normativ nu dă drept de vot şi nici dreptul de a beneficia de sistemul social şi de pensii din Ungaria. Printre cele trei persoane care au votat împotriva proiectului de lege se numără şi fostul premier ungar Ferenc Gyurcsany, care încă din 2004 – când Uniunea Maghiarilor de Pretutindeni a pus pe tapet problema acordării dublei cetăţenii – s-a împotrivit vehement, Guvernul condus de el opunându-se în contextul organizării unui referendum pe această temă în data de 5 decembrie 2004. Parlamentul Ungariei a votat şi ca şeful statului să promulge legea în regim de urgenţă.

Premierul slovac, Robert Fico, i-a cerut, marţi, premierului ungar desemnat, Viktor Orban, să oprească procesul legislativ, ”în condiţiile în care dubla cetăţenie contravine organizaţiilor internaţionale”. El a avertizat din nou că, dacă Parlamentul ungar va adopta legea, Slovacia va da un răspuns dur. ”Revizionismul şi naţionalismul ungar au devenit politicile oficiale la Budapesta”, adăugat el. Parlamentul slovac a adoptat o rezoluţie în care a calificat eventuala decizie a Legislativului ungar ”unilaterală şi inacceptabilă”. Ministrul slovac de Externe, Miroslav Lajcak, a discutat marţi seară, la Haga, acest subiect cu comisarul OSCE pentru Minorităţi Etnice, Knut Vollebaek. După reuniune, Vollebaek a încurajat Slovacia şi Ungaria să organizeze discuţii bilaterale în acest dosar. Comisarul a precizat că va vizita Ungaria, imediat ce va fi instalat noul cabinet. Lajcak s-a declarat satisfăcut de discuţii.