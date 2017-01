Retro Parada Primăverii a „colorat” oraşul

10:02:07 / 15 Aprilie 2014

pt constanteanu

Pot sa spun ca mi-au placut Rolls-ul Silver Dawn si Austin-ul 12. Invatati din greseli. Data viitoare vorbiti cu un echipaj de la rutiera ca sa va asiste ca sa nu solicitati masinile cu opriri dese in trafic si la stopuri! Se vede ca nu esti modest si nu accepti critica! Intamplarea a facut sa fiu atunci la Constanta si sa asist la parada. Nu sunt invidios pentru ca particip si eu la evenimente de gen la Bucuresti sau prin tara dar nu ies in evidenta cum fac altii care se vede de la o posta ca nu au bani munciti! Am 3 oldtimere: Ford Mustang '66, Mercedes 250S w108 din '68 si Alfa Romeo GT Junior '71, toate in stare originala si foarte buna. Dl.Chirea sa participe la concursul de eleganta de la Sinaia daca are cu ce. Eu am participat de doua ori si dl.Blan la fel care e constantean ca tine dar are cu ce!