„Retro Parada Toamnei” 2013

Peste 40 de maşini de epocă, fermecătoare şi îngrijite, au făcut, sâmbătă dimineaţă, deliciul pasionaţilor de automobilism din Constanţa şi i-au surprins plăcut pe şoferii aflaţi în trafic, cu ocazia unei noi „Retro Parade a Toamnei”, organizată de Retromobil Club România (RCR), Filiala Constanţa. Evenimentul s-a desfăşurat, la nivel naţional, şi în alte 16 oraşe, iar la malul mării, vremea frumoasă şi numărul mare de participanţi au avut ca rezultat o expoziţie şi o defilare spectaculoasă pe artele principale din Constanţa, dar şi pe sectorul de autostradă dintre Palas şi Agigea.

ISTORIE ŞI ELEGANŢĂ PE PATRU ROŢI Care mai de care mai interesante, cu poveşti proprii şi posesori mândri, cele peste 40 de maşini de epocă au reprezentat, înainte de paradă, obiectul unei expoziţii pe strada Oborului din oraş. Constănţenii s-au oprit din trafic sau au venit de bunăvoie pentru a vedea „pe viu” un adevărat „muzeu mobil”, cu episoade de glorie ale constructorilor auto din Europa şi America secolului trecut. Copiii le priveau ca pe nişte jucării imense, doamnele şi domnişoarele - ca pe nişte bijuterii de mare valoare, iar domnii cu vârste onorabile păreau cei mai „prinşi” de peisaj, afişând emoţii şi melancolie. Maşinile americane, germane sau britanice au fost vedetele din trafic, ca şi în trecut, unele modele fiind preferate de staruri de la Hollywood sau şefi de state, însă au putut fi admirate şi exemplare care şi-au dovedit utilitatea şi fiabilitatea necesare şoferului de rând din urmă cu câteva decenii.

O „LĂPTĂREASĂ” A DEVENIT „BIJUTERIE” DE COLECŢIE Constănţeanul Dumitru Chirea este posesorul a 52 de automobile, dintre care 28 sunt de epocă, şi este pasionat de maşinile americane, având o slăbiciune pentru Cadillac. El a adus mai multe modele de colecţie la paradă şi a expus, în premieră, şi o maşină folosită, în perioada interbelică, la transportul de lapte. „Este vorba de un Ford Model A din 1929, unul dintre cele 100 de modele care au fost fabricate vreodată. A fost destinată transportului de lapte şi am achiziţionat-o acum doi ani, din Uruguay. În aceşti doi ani, am restaurat-o, e o maşină deosebită, e cea mai veche de la această paradă, cea mai nouă fiind din ’83. Are şasiu de lemn şi un motor de 40 de cai putere, piesele fiind scumpe şi greu de găsit, dar m-am descurcat ghidat de pasiune”, a declarat Dumitru Chirea.

INVAZIA „BROSCUŢELOR” În premieră, la această paradă s-au înscris şi câţiva posesori de „broscuţe” Volkswagen, printre care s-a aflat şi liderul formaţiei constănţene de rock Ziua Liberă, Dan Pîrvu, mândru şi „îndrăgostit” de micuţa sa prietenă de încredere. „E o „broscuţă“ Volkswagen 1300 din 1967, cu 40 şi ceva de cai putere, am cumpărat-o din Bihor, într-o stare deplorabilă, de la un cetăţean simplu, sunt al patrulea posesor, doi ani am lucrat la ea. Am străbătut ţara împreună, am făcut şi 600 de km fără oprire, are 120 de km/h pe bord, însă pe autostradă am depăşit chiar această viteză. E foarte încăpătoare, mă simt în siguranţă în ea, e tăblărie germană. Am urcat din staţiunea braşoveană Cheia, pe drum offroad, până la Muntele Roşu, cu patru inşi în ea”, a explicat rockerul Dan Pîrvu.

Organizatorii promit că majoritatea modelelor vor putea fi revăzute de constănţeni şi la „Retro Parada Primăverii”, care va avea loc în aprilie.