"Retrogradarea echipelor dobrogene va afecta şi pe Farul”

În ultima parte a interviului acordat Cotidianului "Telegraf" de Ion Constantinescu, fostul tehnician de la Portul Constanţa trage un semnal de alarmă şi în privinţa formaţiei fanion a fotbalului constănţean, FC Farul, care nu va mai avea posibilitatea de a achiziţiona jucători din judeţ, "căliţi" în partidele eşalonului secund şi nu în Divizia C.

"Portul a jucat toate meciurile pe teren”

"Este foarte important să reţineţi că Portul nu a vîndut niciun meci! Garantez că Portul nu a făcut nici un blat, a jucat cinstit şi a pierdut meciurile numai pe teren, nu ca alte echipe, chiar din seria noastră, şi se ştiu foarte bine care sînt... Cineva de la Portul, care nu are nici o treabă cu fotbalul, a venit de 4-5 ani la Portul (are şi copilul acolo), se ţine conducător dar n-a avut nici o funcţie şi creează foarte multe probleme la echipă. Ca fost jucător şi preşedinte la Farul, ca fost antrenor la mai multe echipe, am trăit cinstit din fotbal şi vreau să fiu respectat în Constanţa. Am mai spus-o şi o repet: pe mine să mă judece oamenii de fotbal din Constanţa, oamenii care bagă bani în fotbal, nu ospătarii sau bucătarii! Dacă am fost un antrenor slab, de ce nu m-au dat afară la sfîrşitul turului, de ce nu m-au dat afară în etapa a cincea? Am partea mea de vină la retrogradare şi vreau să mă revanşez faţă de Portul. Îmi voi duce contractul pînă la capăt, este înregistrat la federaţie, asta e!