Retur de foc pentru HCM

A mai rămas o singură zi pînă la primul joc oficial al HCM-ului în acest an, astfel că tehnicienii formaţiei constănţene încearcă să pună la punct ultimele detalii tactice. Aflată pe primul loc al clasamentului Ligii Naţionale de handbal masculin, după primele 13 etape ale sezonului, HCM luptă şi în acest an pentru cucerirea unui nou titlu de campioană naţională, cel de-al patrulea din istoria clubului. Misiunea formaţiei noastre se anunţă una foarte dificilă, HCM-ul fiind calificată şi în optimile de finală ale Cupei Cupelor, acolo unde se doreşte accederea chiar în finala competiţiei. Două obiective extrem de importante şi deloc uşor de realizat pentru că meciurile în cele două întreceri se vor succeda rapid, din trei în trei zile, acest lucru putând duce la accidentări nefericite şi o stare de oboseală în rîndul jucătorilor. Tocmai din acest motiv, în pauza competiţională s-au realizat şi cele două transferuri, centrul Enis Murtaza şi interul dreapta Mirko Popovic, alăturându-se lotului condus de Zoran Kurtes, Eden Hairi şi Djorge Cirkovic. Cu un lot numeros şi echilibrat valoric, în care concurenţa pe toate posturile este una acerbă, HCM speră să reuşească ce şi-a propus la începutul sezonului şi să aducă noi trofee în vitrina clubului. „Ne aşteaptă un retur foarte dificil în care nu ne permitem greşeli, nu ne permitem să pierdem puncte nici acasă, nici în deplasare. Eu zic că HCM-ul este pregătită. A fost un pic dificilă pregătirea noastră pentru că, după cum se ştie, ne-au lipsit cei şase jucători care au participat la Campionatul Mondial din Croaţia şi spre bucuria noastră s-au descurcat bine acolo. Lipsind însă în perioada de pregătire din Serbia se vede că mai este puţin de lucru împreună. Partea fizică a pregătirii cred că este pusă la punct, mai trebuie puţină tactică. S-au integrat şi cei nou veniţi, deşi Murtaza a mai lucrat la HCM şi el cunoştea deja spiritul şi modul nostru de lucru. În ceea ce-l priveşte pe Popovic, încearcă să se integreze mai bine, însă el este util echipei prin faptul că nu pierde uşor baloane şi intră bine în combinaţii“, a declarat antrenorul secund al HCM-ului, Eden Hairi. Dacă debutul oficial în acest an se va produce sîmbătă împotriva celor de la CSM Medgidia, Stănescu şi compania vor juca manşa tur din optimile Cupa Cupelor pe 15 februarie, de la ora 18.00, urmînd să întîlnească, în deplasare, campioana Slovaciei, Tatran Preşov.

Clasament

1. HCM Constanţa 13 11 0 2 368-309 22

2. Ştiinţa Bacău 13 11 0 2 399-362 22

3. UCM Reşiţa 13 10 1 2 403-343 21

4. Dinamo 13 8 2 3 399-385 18

5. Steaua 13 6 2 5 396-361 14

6. HC Odorhei 13 6 1 6 350-360 13

7. Bucovina Suceava 13 5 2 6 367-353 12

8. U. Cluj 13 5 2 6 380-409 12

9. Poli Timişoara 13 4 3 6 339-343 11

10. CSM Medgidia 13 5 1 7 330-346 11

11. Lignitul Tg.Jiu 13 3 3 7 329-343 9

12. Minaur Baia Mare 13 4 1 8 329-362 9

13. CS H&V Piteşti 13 1 2 10 325-376 4

14. CSM Oradea 13 2 0 11 347-409 4