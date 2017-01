Retur infernal pentru HCM

11:42:30 / 07 Ianuarie 2015

Demisia managementului clubului

Aia din conducere, managementul, marketingul si toti bagatorii de seama de la club care au frecat-o ani de zile pe banii de la CJ, deminstrandu-si imensa INCAPACITATE si uriasa INCOMPETENTA odata ramasi fara fonduri de la CJ SI cl, sa lase loc altora. Sa nu fii in stare intr-un oras de talia Constantei, cu Port, cu Rompetrol, cu agatea firme maris a atragi macar un singur sponsor la echipa..si vorbim deuna de handbal nu de una de fotbal, trebuie sa fii 0 barat in domeniu!! Au plecat Csep, Simicu, Sadoveac, Criciotoiu, pleaca si Pope...pacat..mare pacat...probabil in 2 ani vom disparea din LN. RUSINE!!