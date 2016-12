Returul cu Madeira Andebol SAD nu va fi uşor

După o zi de pauză, CS Tomis Constanţa a revenit marţi în sala de antrenament pentru a pregăti manşa retur cu Madeira Andebol SAD (Portugalia), din al treilea tur al Cupei Cupelor, programată duminică, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Constanţa. Formaţia constănţeană a reuşit să rămână o echipă de podium în campionatul intern, iar ultima partidă din acest an ar putea să le ducă pe constănţence la îndeplinirea celui de-al doilea obiectiv stabilit pentru acest final de an: calificarea în optimile Cupei Cupelor. Remiza înregistrată sâmbătă, la Funchal, scor 27-27, îi oferă echipei pregătită de Ion Crăciun şi Florin Cazan postura de favorită la calificare, însă portughezele par hotărâte să îşi joace şansa şi la Constanţa şi se pregătesc să ofere o nouă replică dură adversarelor. „Faptul că nu am câştigat un meci în care am condus, pe final, cu 25-20, are darul să ne lase o urmă de tristeţe. Totuşi, să nu uităm că, la rândul nostru, am revenit în joc, după ce româncele păreau să deţină controlul. Asta mă face să spun că rezultatul de egalitate este echitabil. Am arătat un handbal competitiv. Pot spune că ne-am ridicat la nivelul experimentatei echipe române, iar acest lucru ne face să mergem cu încredere în România şi să ne jucăm şansa, de la egal la egal”, a declarat antrenorul echipei portugheze, Duarte Freitas, pentru site-ul echipei constănţene, cstomisconstanta.blogspot.com. Totodată, Freitas a recunoscut că Tomisul nu era o necunoscută pentru echipa sa, acesta având posibilitatea să vizioneze o serie de partide ale constănţencelor înaintea primului duel. „Am urmărit echipa română, graţie transmisiunilor postului Digi Sport, reuşind astfel să desluşesc stilul de joc al Tomisului. Acest lucru cred că s-a văzut. Am reuşit să le surprindem pe românce în multe momente ale jocului”, a mai spus tehnicianul portughez. O necunoscută înainte de manşa tur, formaţia portugheză a fost studiată, ieri, şi de handbalistele de la CS Tomis. „După cum am simţit şi în meciul tur, au o echipă puternică. Au două extreme rapide şi un inter dreapta care aruncă bine de la distanţă. Sper să facem un joc mai bun decât cel din tur şi nu vom avea probleme. Nu au doar o jucătoare anume bună, au o echipă bună. Oboseala şi-a spus cuvântul. Am avut câteva partide dificile, apoi un drum destul de lung şi cred că a fost un rezultat survenit pe fondul oboselii”, a spus antrenorul secund Florin Cazan. Madeira Andebol SAD va ajunge la Constanţa vineri, urmând ca sâmbătă să susţină un antrenament în Sala Sporturilor.