Reunire cu noutăţi la FC Viitorul

După cel mai bun campionat din istoria clubului, încheiat pe locul 5 în Liga 1 şi cu o calificare în Europa League, FC Viitorul s-a reunit duminică seara la Hotelul Iaki în staţiunea Mamaia, în vederea demarării pregătirilor pentru noul sezon. La primul apel al managerului tehnic Gheorghe Hagi au fost prezenţi şi mulţi jucători noi, printre care cele trei achiziţii deja confirmate, portarul Victor Râmniceanu şi mijlocaşii Florin Purece şi Pablo Brandan, dar şi atacantul Gabi Iancu, revenit după experimentele eşuate de FC Steaua şi din Turcia, şi mijlocaşul spaniol Daniel Lopez Albes, aflat în negocieri cu gruparea de pe litoral. În schimb, au lipsit nume importante, de care clubul constănţean s-a despărţit în această vară, mijlocaşii Florin Cernat şi Pablo de Lucas, portarul Peterson Pecanha şi fundaşul Herold Goulon. “O fost o vacanţă bună, ne-am odihnit, iar acum intrăm la muncă şi vrem să muncim, ca să facem un sezon la fel de bun ca anul trecut. Sperăm să ne folosească experienţa, pentru că am învăţat din lucrurile mai puţine bune pe care le-am făcut. Nu abandonăm stilul nostru ofensiv, cu multe goluri, şi cu un fotbal bun, aşa cum ne-am obişnuit suporterii. În privinţa lotului, vor fi ieşiri şi intrări, pentru că perioada de transferuri nu s-a terminat. Încercăm să facem transferurile repede, pentru că îmi place să am lotul la dispoziţie de la început şi să muncim împreună. Vom reprezenta România în Europa şi trebuie să o facem bine. Vom continua să completăm lotul şi vom construi o echipă frumoasă. Par multe schimbări, dar majoritatea jucătorilor au evoluat în play-off. Îmi place să am câţiva jucători cu experienţă şi, în rest să-i folosesc pe cei tineri, cu potenţial, şi pe cei foarte tineri, din cadrul Academiei. Pablo este un jucător-cheie, care ne poate aduce calitate şi experienţă la mijlocul terenului, şi să organizeze jocul. Pe Iancu încercăm să-l punem la punct, să redevină jucătorul care era când a plecat de la noi, extraordinar, şi ne înhămăm amândoi la acest drum. Marin şi Tănase au cereri şi din străinătate, dar avem timp să luăm decizia, chiar dacă Gigi Becali a zis să dăm un răspuns până pe 15 iunie”, a spus Hagi.

ŞI-AU PREZENTAT ACHIZIŢIILE

Gruparea de pe litoral şi-a prezentat şi noile achiziţii făcute în această vară. “Mi-am dorit să mă întorc la Viitorul, pentru că la ora actuală se bate cu cluburile mari din capitală. Şi pe piaţa transferurilor s-a mişcat foarte bine şi am venit cu inima deschisă ca să facem o treabă bună. Am făcut o greşeală mare în viaţă când am decis să plec la Dinamo şi mi-o asum”, a spus Râmniceanu. “A fost cea mai bună alegere, ne-am înţeles foarte repede şi sunt fericit că am venit la FC Viitorul. A contat şi faptul că vom juca pentru Europa League şi sper să ajut echipa”, a explicat Brandan. “Am venit pentru că este un proiect frumos şi ne dorim să depăşim performanţa obţinută în sezonul trecut. Faptul că participăm în Europa League a avut un cuvânr greu de spus. La Chiajna a fost o experienţă frumoasă, dar a venit momentul schimbării şi cred că merit să mă lupt la titlu şi să joc în cupele europene“, a completat Florin Purece.

TREI CANTONAMENTE ÎN VARĂ

Constănţenii pleacă luni dimineaţă la Poiana Braşov, unde vor efectua un prim cantonament, până pe 24 iunie, urmând ca apoi să plece în doua cantonamente peste hotare, în Polonia şi Austria. “Ne-am încărcat bateriile, ne-am relaxat şi sunt pregătiţi pentru un nou suntem. Încercăm să jucăm un fotbal plăcut, să fim constanţi şi sperăm să ne clasăm cât mai sus. Sunt la FC Viitorul, îmi stă gândul doar aici şi vom vedea dacă va fi vreo mutare în această vară”, a declarat Ianis Hagi, adăigând că nu va prelua numărul 10, rămas liber după plecarea lui Cernat. “Va fi un sezon mult mai greu, pentru că sunt aşteptări mai mari de la noi şi sperăm ca alături de jucătorii care vor veni să avem un parcurs bun. Vrem să ne calificăm din play-off şi să ne clasăm cât mai sus”, a adăugat fundaşul Robert Hodorgea. “Cred că putem depăşi performanţa din sezonul trecut, chiar dacă o să fie mult mai dificil. Ne aşteaptă o experienţă frumoasă în Europa League, chiar dacă va fi greu să ne calificăm în grupe, dar nu imposibil”, a spus mijlocaşul Ioan Filip.

