Reunire fără nume mari la FC Farul

Aflată la doar patru puncte de zona retrogradării după 19 etape, FC Farul şi-a reluat pregătirea pentru partea a doua a campionatului. “Rechinii” au sosit îngînduraţi ieri după-amiază la Stadionul ”Farul”, unde au avut parte de o surpriză. Aflat la Bucureşti pentru cursurile pentru obţinerea licenţei PRO, antrenorul Basarab Panduru va sosi la Constanţa abia la sfîrşitul săptămînii. Tehnicianul a mărturisit însă că a fost să vadă cîţiva jucători în Portugalia, dar a precizat că gruparea de pe Litoral nu are bani să cumpere fotbalişti din această ţară. “Am văzut mai multe meciuri, am fost să văd şi ceva jucători, dar n-am luat nimic pînă la urmă. Piaţa portugheză este interesantă pentru cine are bani. Noi nu avem 700.000-800.000 de euro cît cer pe un jucător din ăsta bun”, a spus Panduru. În aceste condiţii, singurul nume nou la reunirea lotului a fost Marcel Otvos, mijlocaşul stînga venit de la Gloria Buzău. “Este o ocazie importantă pentru mine, ţinînd cont că vin din liga secundă. Am jucat împotriva Farului în Cupa României şi cred că este un lot foarte bun”, a spus Otvos, care a semnat un contract pe 5 ani. Celălalt transfer anunţat de conducerea grupării de pe litoral, Constantin Muţiu, nu s-a mai realizat. Atacantul în vîrstă de 29 de ani a preferat să meargă la o altă formaţie din Liga a II-a, Petrolul Ploieşti. La primul antrenament, susţinut sub comanda secunzilor Sandu Roco şi Cristian Cămui, au fost prezenţi 20 de jucători: Curcă şi Vlas - portari; Apostol, Farmache, Todoran, Guriţă, Şchiopu, Soare, Larie, Nae, Maxim, Barbu, Moldovan, Băcilă, Otvos, Păcuraru, Gheară, Florea, Voiculeţ şi Senin. Mijlocaşul Florin Lungu a venit la stadion, dar nu s-a pregătit fiind în refacere după operaţia de menisc suferită în urmă cu trei săptămîni. În schimb, congolezul Armel Disney va sosi abia astăzi, întîrziind din cauza unor probleme legate de viză.

Jucătorii Farului sînt optimişti

În ciuda situaţiei grele din clasament jucătorii au rămas optimiştii, fiind siguri că gruparea de pe litoral nu va retrograda. “În sezoanele trecute ne luptam pentru cupele europene, acum pentru evitarea retrogradării. Returul va fi foarte greu, mai ales că vin toate echipele mari din Bucureşti, dar le-am mai bătut şi în sezoanele trecute. Pe plan personal, îmi doresc ca în 2007 să nu mai lipsesc de la nici un meci al Farului”, a declarat Dinu Todoran. “Ne-am propus să ieşim din pasa neagră şi să urcăm în clasament pentru că nu merităm să retrogradăm. Echipele din capitală nu sunt de speriat şi dacă jucăm bine le putem învinge”, l-a completat Decebal Gheară. “Fiecare meci va fi greu pentru că lupta pentru titlu şi un loc în Liga Campionilor este foarte echilibrată. Dar am mai învins granzii, chiar şi la ei acasă, astfel că potenţial există. Depinde doar de ei ce vom face”, a adăugat Adrian Senin. Mijlocaşul constănţean este curtat insistent de FC Argeş, dar nu exclude varianta de a rămîne la Farul pînă în vară. “Vreau să cîştigăm cît mai multe meciuri şi să ieşim din zona periculoasă, pentru că ne macină pe toţi”, a declarat Iulian Apostol. “Sperăm să terminăm campionatul în primele opt poziţii”, a ridicat ştacheta Ion Barbu. “Rechinii” şi-au propus să readucă publicul în tribune prin prestaţiile lor. “Suporterii au avut motive dacă nu au venit la stadion. Trebuie să încercăm să jucăm altceva ca să-i aducem în tribune. Nu au cum să vină 40.000, dar poate vor veni mai mulţi decât în tur”, a declarat Panduru.