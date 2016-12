Reunire fără surprize la Săgeata Năvodari

După o binemeritată vacanţă de iarnă, Săgeata Năvodari şi-a reluat ieri pregătirile, cu gândul la lupta pentru promovarea în Liga I. Clasată pe locul 2 în Seria I a ligii secunde, formaţia pregătită de Aurel Şunda, Constantin Funda şi Gică Mina a susţinut ieri după-amiază primul antrenament din acest an pe stadionul de la Năvodari. La reunirea lotului s-au prezentat 21 de jucători: Fl. Olteanu, Ariton, Gordin - portari; Goşa, Fl. Popa, A. Vlad, Bold, C. Dinu, Gheară - fundaşi; Apostol, Olah, Vezan, Boroştean, L. Turcu, Şamata, R. Ilie - mijlocaşi; Jianu, Chiţu, M. Gheorghe, Şicu, Itu - atacanţi. Singurul absent a fost atacantul Valentin Alexandru, care a fost rechemat de Victoria Brăneşti, formaţia de la care fusese împrumutat, urmând ca situaţia acestuia să fie clarificată în zilele următoare. „Pentru moment nu există noutăţi faţă de lotul din tur. Ne dorim să facem o pregătire bună de iarnă şi să fim feriţi de accidentări. Vom juca fiecare meci din retur la victorie, iar la finalul sezonului vom trage linie şi vom vedea rezultatul”, a spus antrenorul principal Aurel Şunda. „Sperăm să fie un an măcar la fel de bun ca 2010, iar din vară să ne vedem în Liga I. Nu ştiu cât de slăbită este Concordia Chiajna, chiar dacă au plecat mulţi jucători la Urziceni. Cred că ne vom lupta pentru locul secund, cu Chiajna, FC Botoşani şi Viitorul, iar primele trei etape vor fi decisive. Dacă vom obţine punctajul maxim, ne vom distanţa în clasament”, a adăugat portarul Florin Olteanu. „Sperăm să promovăm, mai ales că avem o echipă bună, iar şansele sunt foarte mari. Nu contează ce vor face principalele contracandidate, cheia este la noi. Dacă ne vom face treaba, nu avem cum să ratăm promovarea. Nici nu mai ştiu a câta promovare din cariera mea ar fi, dar m-aş bucura, pentru că aş da o palmă celor care nu au avut încredere în mine”, a completat fundaşul Florin Popa. Elevii lui Aurel Şunda se vor pregăti în zilele următoare tot la Năvodari, urmând ca în această perioadă să efectueze şi vizita medicală.